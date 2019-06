Flávio Dino inaugura Restaurante Popular e Sistema de Abastecimento de Água em Centro Novo

Governador Flávio Dino e equipe do novo restaurante. Foto: Handson Chagas/Secap

Neste sábado (15), o governador Flávio Dino esteve em Centro Novo para entregas e inaugurações no município. Além de um Restaurante Popular, o 26º do estado, ele inaugurou um sistema de abastecimento de água que ampliou em 78% o volume de água distribuído na cidade, que é uma das integrantes do Plano Mais IDH.



“Temos hoje a inauguração de um Restaurante do Popular que será mantido pelo Governo, esse sistema de abastecimento em que investimos mais de R$ 3 milhões, temos a Força Estadual de Saúde, poços em outros povoados, quadra coberta do povoado, de modo que são mais de R$ 7 milhões de reais investidos em Centro Novo, nenhum governo anterior fez isso”, afirmou o governador Flávio Dino.



A primeira entrega foi a do sistema de abastecimento de água, que garantirá melhores condições de distribuição de água para comunidades do Centro. O projeto de construção incluiu a ampliação e substituição de aproximadamente 35 quilômetros da rede de abastecimento de água e perfuração de dois poços.



Com as melhorias, haverá incremento de 20 m³/h, totalizando 47 m³/h, o que representa aumento aproximado em 78% no volume de água distribuída.



Dona de casa, Francisca da Silva e Silva ficou satisfeita com a água que agora chega em casa.



“Ficou melhor tem a água da gente para lavra roupa, para beber, antes não tinha agua só do poço da gente, agora está melhor. A gente nem usa mais a do poço, porque essa é saudável, é limpinha”, disse.



Dona Lora da Silva, também Dona de Casa também falou da qualidade da água: “Está 100% melhor, sem água ninguém sobrevive. Mudou muito porque antes a gente tomava água de poço, cacimbão, agora melhorou, água é bem boa”, completou.

Restaurante Popular em Centro Novo. Foto: Handson Chagas/Secap

Restaurante popular



Em seguida foi a vez de inaugurar o 26º Restaurante Popular do Estado. A unidade vai ofertar 200 refeições diárias, no valor de R$ 2 e também será Centro de Referência de Segurança Alimentar da cidade. Além das refeições, o local terá, ainda, atendimento de saúde,

atividades físicas e capacitações. O restaurante é parte do programa de segurança alimentar coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes).



Com a entrega, já são 29 equipamentos públicos de alimentação em todo o Maranhão, o que inclui além dos Restaurantes, as cozinhas comunitárias e o Banco de Alimentos do estado.

Sistema de Abastecimento de água em Centro Novo. Foto: Handson Chagas/Secap

Mais obras



Na ocasião, o secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares também falou da continuidade da construção do hospital municipal: “Esta é apenas uma etapa de mais tantas obras e benefícios em Centro Novo do Maranhão”, destacou.



A prefeita do município, Diva Silva, falou da continuidade da construção de poços e das outras inaugurações que serão realizadas no município.



“Vamos concluir todos os outros poços, temos ainda a quadra poliesportiva para inaugurar, que é um grande projeto e acredito que no governo Flávio Dino vamos inaugurar muitas outras obras”, concluiu.