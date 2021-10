Flávio Dino inaugura Parque das Águas e Urbanização do Rio Una e potencializa turismo em Morros

O município de Morros, cidade maranhense famosa pelas suas belezas naturais, agora conta com um novo atrativo turístico, o Parque das Águas. O novo equipamento público foi entregue neste sábado (2) pelo governador Flávio Dino, que cumpriu vasta agenda de inaugurações na cidade.

Com uma área de aproximadamente 11 mil m², o Parque das Águas agrega um conjunto de benefícios, como a Fonte das Pedras, túnel de água, espelhos d’água, playground, pista para caminhadas, academia ao ar livre, quadras poliesportivas, gazebos e outros atrativos, em obra orçada em mais de R$ 4,3 milhões.

Além do Parque das Águas, Flávio Dino entregou a obra de urbanização da Orla do Rio Una, que passou por amplo projeto de revitalização. Cartão-postal da cidade e uma das principais atrações turísticas do município de Morros, o Rio Una agora dispõe de pavimentação na orla e vias de acesso, quiosques, banheiros e playground ao longo da margem do rio, além de sinalização.

Mas a agenda do governador em Morros envolveu ainda mais inaugurações. Ao todo, somente na manhã deste sábado, Morros recebeu seis novos investimentos estaduais, além de programas sociais.

Na cidade, Flávio Dino também inaugurou a obra de reforma e ampliação do Hospital Municipal, a obra de reforma do Farol do Saber ‘Clovis Bacelar’, o Posto Policial da Terceira Companhia de Polícia Militar e o Posto Avançado do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) na cidade.

A população morroense também foi beneficiada com a entrega de kits esportivos (348 itens, no total) e com a entrega de cartões Vale Gás para famílias de baixa renda.

De acordo com o governador Flávio Dino, a agenda no município foi a “maior sequência de inaugurações do Governo do Estado na história da cidade de Morros”.

“Nós estamos entregando aqui esse belíssimo parque, o Parque das Águas e quero convidar toda a população, não só de Morros, mas da região de Munim, também de Rosário, Bacabeira, de Santa Rita, de São Luís, a conhecerem esse belo parque. Assim como nós estamos ampliando serviços, serviços de saúde, com a reforma, reconstrução do hospital municipal. Foi uma solicitação do município, e nós, em parceria, executamos e entregamos ao município. Fizemos uma bela urbanização em infraestrutura turística no Rio Una, de modo que a cidade de Morros recebe, além desses investimentos e obras, recebe também políticas sociais”, detalhou Flávio Dino.

Para o prefeito de Morros, Milton José Sousa Santos, mais conhecido com Paraíba, o momento é de gratidão.

“Em primeiro lugar, gratidão a Deus, e em segundo lugar, gratidão a esse homem [Flávio Dino] que tem demonstrado que é um governador de verdade, o melhor governador, porque tem mostrado que tem compromisso com toda a sua sociedade, com todo o seu povo. Morros tá de parabéns. Só gratidão por Morros está recebendo seis obras do Governo do Maranhão. Isso prova que o governador tem compromisso com o povo de Morros e o povo de Morros lhe abraça com muito carinho e respeito”, disse o gestor do município.

Impulso ao turismo

O vice-governador Carlos Brandão, que também participou da manhã de inaugurações em Morros, avalia que os novos investimentos vão dinamizar ainda mais o turismo em toda a região, além de estimular a geração de emprego e renda.

“Hoje nós estamos aqui em Morros inaugurando várias obras, um complexo de obras que vai mudar a vida de Morros, inclusive o turismo. Essa região aqui tem o turismo muito forte. Estamos inaugurando o Parque das Águas, que será uma parada obrigatória para quem vai aos Lençóis Maranhenses, e a urbanização do Rio Una, rio que é uma grande preciosidade para o turismo nessa região. Também reformamos o Farol do Saber, reformamos a Companhia de Polícia, de modo que foram várias obras em Morros, para garantir, acima de tudo, dignidade das pessoas, emprego e renda e fazer da cidade ainda mais bonita. Um dia de muita alegria para os cidadãos de Morros”, pontuou Carlos Brandão.

A engenheira ambiental Ingrid Vieira mora em Morros e destacou a importância do Parque das Águas e da Urbanização da Orla do Rio Una para o fortalecimento da economia local.

“Essas obras vêm para expandir a nossa economia. Vêm para agregar no turismo, na conscientização ambiental e eu acho que vem trazer um crescimento muito importante para a sociedade morroense. É com muita alegria que Morros recebe todas essas obras. Eu espero que daqui para frente a realidade seja outra. O nosso sentimento é de gratidão”, comentou Ingrid.

Entregas em Humberto de Campos e Rosário

Ainda neste sábado, o governador Flávio Dino inaugurou obras e levou ações para mais duas cidades maranhenses. Os municípios de Humberto de Campos e Rosário receberam pacotes de obras contemplando diversas áreas.

Em Humberto de Campos, Dino entregou a revitalização do Terminal de Embarque e Desembarque do cais. O espaço foi revitalizado, com inserção de passeio no intertravado, iluminação pública, estrutura de guarda corpo e cobertura para área de deck (tablado amadeirado). A agenda prosseguiu com vistoria das obras do Mercado Municipal, que contempla cobertura, construção de alvenarias, revestimentos, troca e instalação de esquadrias, pintura, instalações elétricas e hidrossanitárias, paisagismo, pavimentação.

Dino encerrou as visitas na cidade Rosário, com a inauguração do 59º Restaurante Popular da rede estadual de segurança alimentar e uma unidade do Viva/Procon no município.