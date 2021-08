Flávio Dino inaugura obras e anuncia novas ações em comemoração aos de 165 anos de São Vicente Ferrer

Um percurso de mais de 800 km. Esse foi o trajeto percorrido pelo governador Flávio Dino na última sexta-feira (27). Foram quatro municípios, encerrando a agenda de viagens em São Vicente Ferrer, cidade que comemorou, nesta sexta-feira (26), 165 anos de emancipação política. Para celebrar a data, o governador cumpriu uma ampla agenda de trabalho no município, com a inauguração de obras e o anúncio de novos investimentos para a cidade.

Antes, o governador Flávio Dino esteve nos municípios de Parnarama, São João do Sóter e Matões, no leste maranhense, onde também entregou obras e equipamentos nas áreas de infraestrutura, agricultura, saúde e educação. As agendas fazem parte das ações de fortalecimento do diálogo do Governo do Maranhão com todos os 217 municípios maranhenses.

Em celebração aos 165 anos de São Vicente Ferrer, o governador visitou o prédio do Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), já reformado pelo Governo do Estado e entregue à comunidade estudantil do município. Também na área da educação, o Flávio Dino inaugurou a unidade do Colégio Militar do município, obra executada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA).

Ainda em São Vicente Ferrer, Flávio Dino vistoriou as obras de reforma do Hospital Municipal Agostinho dos Santos Jacinto e entregou kits esportivos (384 itens, no total).

Na agenda, o governador fortalece as relações institucionais do Governo do Maranhão com a gestão municipal, além de firmar parcerias com o poder público municipal para garantir mais ações estaduais na região, como explicou Flávio Dino.

“Nós temos já muitas obras aqui entregues em todas as áreas, como o IEMA, Mais Asfalto, Diques da Produção na zona rural, equipamentos que foram entregues e eu vim aqui hoje porque nós estamos inaugurando mais uma Escola Digna, estamos com obras em andamento, a exemplo da reconstrução do hospital da cidade e hoje me comprometi com novas metas. De modo que eu quero deixar registrado o meu respeito, o meu carinho com toda a população de São Vicente. Essa parceria sólida, essa união que faz a força e a Prefeitura Municipal de São Vicente Ferrer”, enfatizou o governador.

Dotada de 12 salas de aula, cozinha industrial, ginásio coberto, auditório com capacidade para 200 lugares, laboratórios especiais e seis diversos, área de vivência e refeitório, a unidade do IEMA em São Vicente Ferrer foi inaugurada no ano passado, mas por força da pandemia, não houve ao de inauguração presencial. A pedido da população vicentina, Flávio Dino finalmente conheceu de perto a estrutura da escola, que era um sonho antigo dos moradores.

“Eu agradeço o governador, que se fez presente hoje. Fizemos questão que ele estivesse aqui hoje para visitar o IEMA, uma importante obra, inaugurada ano passado, mas por conta da pandemia o governador não pôde comparecer. Fizemos esse pedido e ele atendeu. Agradeço o governo, que percorreu quase todo o Maranhão para estar aqui na nossa cidade, trazendo novos projetos e visitando aquilo que ele já fez, recebendo o calor humano e o reconhecimento da população vicentina. São Vicente completa aniversário e o presente quem ganha é o povo”, disse o prefeito de São Vicente Ferrer, Adriano Freitas.

Barreirinhas e Araioses

Neste sábado (28), Flávio Dino retoma a agenda de inaugurações, entregas e autorizações de obras estaduais em parceria com as prefeituras, dessa vez nas cidades de Barreirinhas e Araioses.