Flávio Dino inaugura e anuncia novas obras em comemoração ao aniversário de Imperatriz

Entregas e anúncios em alusão ao aniversário de Imperatriz (Foto: Nael Reis)

Com uma série de obras e inaugurações, o Governo do Maranhão também participa das comemorações pelo aniversário de Imperatriz, celebrado no próximo dia 16 de julho. Nesta sexta-feira (12) e sábado (13), o governador Flávio Dino esteve na cidade para entrega de obras e equipamentos para moradores da região Tocantina.



Entre as inaugurações, estiveram a avenida Bernardo Sayão e a nova sede do Sistema Nacional de Empregos (SINE). Em participação na Expoimp, o governador também entregou uma ambulância ao município de João Lisboa.



Assinada Ordem de Serviço para construção da Casa da Mulher Maranhense (Foto: Nael Reis)

Foi assinada, ainda, ordem de serviços para construção da Casa da Mulher Maranhense e o decreto para criação do Escritório Regional da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), além da nomeação de seis servidores para funcionamento do novo escritório, que atenderá 22 municípios da região.



“Estamos aqui presentes entregando uma série de obras alusivas ao aniversário de Imperatriz, e mostrando, com projetos concretos, o respeito que nós temos a essa cidade e sobretudo com os nossos concidadãos e concidadãs”, afirmou o governador Flávio Dino.



Sobre as novas obras anunciadas e inauguradas, Flávio Dino destacou a proteção à mulher além da garantia ao direito ao lazer. “Nesse momento assinamos ordem de serviço para a construção da Casa da Mulher, que vai ser a segunda do Maranhão, um equipamento voltado à aplicação e eficácia da Lei Maria da Penha e entregamos a Aveinda Bernardo Sayão inteiramente requalificada, com muitos usos, não apenas os de mobilidade urbana, mas também os de lazer, ciclismo e valorização das empresas situadas na região”, completou.

Avenida Bernardo Sayão (Foto: Jardel Scot)

Inaugurada, a avenida Bernardo Sayão é uma das mais importantes de Imperatriz e recebeu serviços de reconstrução, ganhando ainda dois quilômetros de ciclovia e pista de caminhada. Para as obras, o Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 3 milhões.



“Imperatriz precisava muito de uma avenida reestruturada e agora com uma ciclovia e uma parte para os pedestres, Imperatriz só tem a melhorar mais ainda e virou cartão postal da cidade essa ciclovia. Dá para fazer seu belo exercício sem nenhum problema”, comemorou o administrador Igor Morais, que em sua bicicleta também inaugurou a nova via. Em Imperatriz, ainda estão em andamento as obras da Casa do Idoso, o Centro de Convenções e Calçadão.



Entregas e anúncios em alusão ao aniversário de Imperatriz (Foto: Nael Reis)

Sine



Já o prédio do Sine, inaugurado na sexta-feira (12), recebeu reforma em toda a estrutura física. Entre os serviços oferecidos pelo Sine da região está intermediação de mão-de-obra para o mercado de trabalho, promoção de cursos de qualificação e atendimento do Seguro Desemprego.



A unidade possui três salas e atendimento com recepção, cinco guichês, três banheiros, auditório, cozinha e depósito. O prédio fica à Rua Maranhão, 538 Centro. Com esta, totalizam 17 as agências do Sine, distribuídas em 16 municípios do Maranhão.



Outras obras



Durante a visita à 51ª Expoimp, tradicional feira agropecuária do sul do estado, o governador assinou ordem de serviço para a construção da Casa da Mulher Maranhense em Imperatriz e entregou uma ambulância ao município de João Lisboa.