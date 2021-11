Flávio Dino faz entregas e anuncia obras em São João dos Patos

O governador Flávio Dino segue reforçando a gestão parceira entre o Governo do Maranhão e os municípios. Desta vez, Dino esteve em São João dos Patos, neste sábado (6), contemplando a cidade com um pacote de obras de infraestrutura, cidadania, educação e saúde e assistência social.

Na lista de benfeitorias está a inauguração da obra de melhoramento e pavimentação da MA-34, estrada entre Passagem Franca e São João dos Patos.

“É um investimento muito importante na ligação dessa região a outras regiões do Maranhão. Nós já inauguramos outros trechos, em outros momentos, garantindo que hoje, pela primeira vez na história, um cidadão ou cidadã de São João dos Patos consiga ir em rodovias pavimentadas até, por exemplo, à cidade de Caxias”, disse o governador.

O pedreiro Everclei Rodrigues de Lima fala sobre a importância da MA-034 para São João dos Patos.

“Antes, quando a gente queria deslocar para Passagem Franca, Lagoa do Mato, era obrigado ir por Paraibano, ou então, por Colinas, porque não tinha estrada. Agora, melhorou muito, está andando muita gente, carro de linha, linha de ônibus, carreta”, disse o pedreiro.

Cestas básicas, reforma de praças, escola e outras ações

Durante a agenda em São João dos Patos, Flávio Dino também realizou a entrega das obras de manutenção do escritório da AGED, distribuiu 987 cestas básicas, no âmbito do Programa Comida da Mesa, além de 3 kits de irrigação de 500m.

O dia também foi marcado por assinaturas de ordens de serviço que irão garantir as reformas da Praça da Família, da recepção da UPA, do Centro de Ensino Dr. Paulo Ramos, e a construção da Praça da Igreja de São Francisco de Assis.

O prefeito de São João dos Patos, Alexandre Magno Gomes, mais conhecido como Dr. Alexandre, enalteceu a parceria firmada entre o Governo do Estado e a prefeitura, no desenvolvimento do município.

“Quando o governo é voltado para o atendimento das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, ele vem com obras, vem com compromisso. O compromisso do espírito público é esse, de mostrar obras para a população, que beneficiem os mais pobres”, destacou o prefeito.