Flávio Dino entrega patrulhas agrícolas em solenidade no Palácio dos Leões

O governador Flávio Dino entregou patrulhas agrícolas para beneficiar comunidades rurais produtoras do Maranhão em evento, nesta sexta-feira (12), às 9h, no Palácio dos Leões. A ação do Governo do Maranhão, executada pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), integra o programa Mais Produção. As patrulhas servirão ao trabalho de centenas de famílias agrícolas, garantindo mais agilidade na produção.

O secretário da SAF, Rodrigo Lago, pontuou o momento como significativo para a produção agrícola rural e para a assistência às famílias mais vulneráveis. “Um dia importante hoje, de muitas entregas do programa Comida na Mesa, com os alimentos e entrega destes equipamentos agrícolas para os trabalhadores familiares. Com isso, o Governo estimula a produção familiar e ainda garante o alimento para o povo do Maranhão”, destacou o gestor.

A patrulha mecanizada – trator – vai proporcionar mais praticidade ao produtor rural e é importante, ainda, na execução de melhorias nas propriedades rurais, reduzindo o tempo de trabalho. Representantes de vários municípios estiveram no Palácio para receber o equipamento.

“Mais uma patrulha mecanizada que estamos recebendo hoje, para promover a produção da agricultura familiar. Com isto, incentivando, valorizando e apoiando mais ainda esse grande segmento que tem crescido bastante no Maranhão e, especialmente, na nossa cidade. Falo em nome dos trabalhadores que têm feito uma grande ação dentro do nosso município por meio de suas produções. Só temos a agradecer ao governador por toda a sustentabilidade que ele tem nos dado para auxiliar a produção familiar do nosso município”, ressaltou a prefeita de Presidente Sarney, Valéria Castro.

O prefeito de Peri Mirim, Heliezer Soares, agradeceu pelo equipamento e destacou o diferencial que será para a atividade agrícola no município. “É muito importante esse apoio que o governador Flávio Dino tem dado aos municípios. Nesse momento, estamos aqui para receber uma patrulha mecanizada, que irá melhorar a atividade dos trabalhadores rurais. Para o nosso município e para nossa comunidade, as ações do Governo sempre têm sido importantes e de grande valia”, frisou.

O presidente da Associação dos Quilombolas e não Quilombolas de São Luís Gonzaga, Cléber Machado, enfatizou que o equipamento é a realização de um sonho. “É um dia de alegria para nós, produtores rurais, que estávamos sonhando com este dia, e hoje estamos aqui recebendo esse trator. Ele vai ajudar muito a cultivar o arroz, o feijão e a desenvolver a nossa produção. Isso é muito importante para nossas comunidades. Agradecemos ao Governo, que sempre tem trabalhado para ajudar o produtor”, disse.

O programa Mais Produção tem como umas das suas ações a execução de serviços que promovam a melhoria da infraestrutura das pequenas e médias propriedades rurais, com a utilização de máquinas e equipamentos destinados à mecanização dessas áreas.