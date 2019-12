Flávio Dino entrega obra da MA-270, sonho de décadas da população do Sul do Maranhão

Um acesso rápido, seguro e totalmente sinalizado. Esse foi o resultado da obra de pavimentação completa da MA-270, rodovia que interliga os municípios de Sucupira do Norte e Pastos Bons, na região Sul do Maranhão.

Após cinco meses de trabalho intenso, a via foi entregue na manhã deste sábado (14), pelo governador Flávio Dino, atendendo a um sonho antigo de várias comunidades da região.

São 25 quilômetros de asfalto que agora garantem mais conforto e rapidez no deslocamento entre os dois municípios, novas rotas a outras seis cidades (Colinas, Mirador, Balsas, Riachão, Alto Parnaíba e São Raimundo das Mangabeiras), além de ser uma alternativa de percurso para quem precisa se deslocar até São Luís.

Para o governador Flávio Dino, a MA-270 se insere no extenso conjunto de investimentos realizados pelo governo do Estado em 2019, apesar do difícil cenário de recessão nacional. Ele destacou a importância da obra como vetor de desenvolvimento social e econômico para a região.

“Uma estrada que traz os benefícios sociais, para as famílias, para o acesso a serviços públicos, mas também um vetor de desenvolvimento econômico, uma vez que as cidades já estão experimentando uma maior movimentação. Mais um grande sonho realizado, uma estrada aguardada há muitas décadas, importante para todo o sertão maranhense, especialmente para as cidades de Pastos Bons e Sucupira do Norte”, enfatizou o governador.

Sonho realizado

Orçada em mais de R$ 34 milhões, a obra incluiu implantação de bueiros, drenagem superficial, sinalização horizontal e vertical, além de uma barragem de terra para conter o fluxo de água durante o período chuvoso.

A pavimentação garante mais comodidade para quem precisa se deslocar pela rodovia, já que na antiga rota, os moradores passavam por outras três rodovias, o que tornava o percurso demorado e caro.

José Gomes de Morais, 85 anos, é agricultor e mora em Sucupira do Norte. Todos os dias percorre a MA-270 de bicicleta. Antes ele fazia o trajeto na lama e poeira, agora o agricultor comemora a requalificação da rodovia. “Melhorou muito a situação. Antes era ruim, a gente andava, mas não é como agora. A estrada é boa”, aprovou.

Morador do Km 1 da MA-270, em Sucupira do Norte, Edidárcio Clímaco, 48 anos, avalia que a entrega é a realização de um sonho antigo da população sucupirense. “A estrada aqui era ruim demais, muito buraco e poeira. No inverno era lama demais. Agora é um sonho realizado. O governador prometeu e em poucos dias cumpriu com a promessa que ele fez. Bom demais”, afirmou.

Para a prefeita de Sucupira do Norte, Leila Rezende, a estrada é sinônimo de desenvolvimento, ao potencializar o comércio e a economia na região. “Essa estrada era um sonho do povo de Sucupira do Norte, um sonho que está se tornando realidade. Muitos diziam que essa estrada era uma lenda e que nunca seria resolvido o problema da rodovia. Muitos governadores prometeram a estrada, mas só um cumpriu”, frisou a prefeita.

Hospital em Loreto e Serviço de Hemodiálise de Balsas

Ainda neste sábado, o governador Flávio Dino esteve em Loreto, onde inaugurou a obra de reconstrução e adequação do Hospital Municipal e entregou 100 títulos de regularização fundiária a famílias do povoado Buritirana. Na cidade, o governador também assinou ordem de serviço para a construção de um sistema de abastecimento de água para o bairro Aroudão.

O hospital possui 20 leitos, centro cirúrgico, ala pediátrica e maternidade e uma extensão da Casa Ninar, para atendimento de crianças com microcefalia congênita.

Em seguida, Flávio Dino foi a Balsas, onde assinou ordem de serviço para a implantação do Serviço de Hemodiálise de Balsas, equipamento que vai beneficiar a população de 14 municípios da região.