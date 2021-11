Flávio Dino entrega mais 100 instrumentos musicais para grupos de jovens evangélicos

O governador Flávio Dino participou, nesta segunda-feira (15), do AcampJA Jovens d’Fé, evento realizado na cidade de São José de Ribamar, que integra as ações da Missão Nordeste Maranhense (MNeM), promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na ocasião, Dino fez a entrega de 100 instrumentos do programa Maranhão Musical.

A meta do AcampJa é aprimorar conhecimentos e habilidades de liderança, promover palestras de motivação espiritual e reunir jovens de várias cidades maranhenses para confraternizar. A iniciativa reúne quase três mil jovens adventistas, de 45 municípios maranhenses.

O Governo do Estado apoia o evento por meio da Secretaria de Estado de Relações Institucionais (SRI), coordenada pelo secretário Enos Ferreira. Ponto alto foi a entrega de 100 instrumentos do programa Maranhão Musical, ação estadual executada desde 2018, que já disponibilizou centenas de instrumentos musicais para diversas instituições, entre escolas e igrejas de todas as regiões do estado. Cada kit do programa contém: guitarra, baixo, bateria, teclado, violão e microfone.

“Nós lançamos um programa chamado Maranhão Musical que entrega, para as igrejas, instrumentos musicais como esses aqui. Nós já entregamos para várias igrejas e hoje nós estamos entregando 100 instrumentos musicais para esse evento. Esse é um programa que nós acreditamos muito porque o louvor faz parte da cultura, cultura musical evangélica faz parte da cultura e por isso que nos estendemos esse programa para as igrejas”, enfatizou o governador.

Modalidade cultural

O estudante Jeferson Senna, jovem da Igreja Adventista, parabenizou a iniciativa do poder público em apoiar a cultura musical evangélica, uma forte expressão cultural entre a população maranhense.

“É muito importante receber esses instrumentos, pelo fato de a Igreja Adventista ser muito envolvente no setor da música. Ganhando esses instrumentos, os jovens estarão mais envolvidos no setor da música da igreja. Isso vai beneficiar a Igreja Adventista e outras igrejas também”, avalia Jeferson.

Pastor evangélico e representante da Igreja Adventista, o secretário de Relações Institucionais, Enos Ferreira, falou da importância em apoiar esse tipo de evento dedicado à juventude.

“A orientação do governador e uma disposição que eu tenho é fazer com que o trabalho da juventude evangélica possa avançar, porque eles estão trazendo outros jovens para perto de Deus, para conhecerem o evangelho e serem transformados. Isso nos completa, completa o nosso ministério, o nosso chamado enquanto homens públicos e como homens de Deus”, disse Enos Ferreira.

O governador Flávio Dino lembrou ainda do centenário de atuação da Igreja Adventista, que será celebrado em 2022.

“Eu estou muito feliz e agradecido à Igreja Adventista, que ano que vem fará 100 anos de atividade no nosso estado. Vim aqui com uma ação do programa Maranhão Musical, porque a cultura musical evangélica é muito importante e nós estamos apoiando, também, esse grupo de jovens que se dedicam nos cultos, nos eventos, a difundir essa modalidade de cultura que é tão importante para nossa sociedade”, concluiu Flávio Dino.