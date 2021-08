Flávio Dino entrega kits esportivos, cestas básicas e anuncia obras para Governador Edison Lobão e mais cinco municípios

Na manhã deste sábado (21), o governador Flávio Dino cumpriu uma extensa agenda de trabalho na cidade de Governador Edison Lobão, na Região Tocantina. Durante a visita, Dino entregou kits esportivos, cestas básicas e anunciou obras para Edison Lobão e outros municípios. São eles: Lajeado Novo, São João do Paraíso, Davinópolis, São Pedro da Água Branca e Buritirana.

Em benefício da população de Governador Edison Lobão, Flávio Dino entregou 400 cestas básicas no âmbito do programa Comida na Mesa, totalizando 2,7 toneladas de alimentos; assinou Ordem de Serviço para a construção de uma Areninha Esportiva, obra a ser executada pela Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense (Agemsul); entregou kits esportivos, com 384 itens no total, e assinou acordo de cooperação técnica para implantação da Maratoninha Maker, plataforma de ensino de robótica on-line e capacitação de professores da rede municipal de educação.

Flávio Dino lembrou que a gestão estadual já realizou várias ações e obras na cidade, como a revitalização de um campo de futebol no Povoado Vila Eurico. Para Edison Lobão, Dino também garantiu mais ações de pavimentação asfáltica e a reforma da praça localizada nas imediações da Praça da Matriz.

“Edison Lobão recebe hoje um conjunto de investimentos do nosso governo. Já temos aqui várias realizações que ao longo do nosso mandato foram aqui inauguradas, a exemplo do IEMA e do estádio de futebol. Já fizemos asfalto, reformamos uma grande escola aqui, temos a obra dessa praça, entregamos equipamentos ao longo do tempo, trator, patrulha agrícola, motoniveladora… Hoje estamos avançando ainda mais com a destinação de recursos para a pavimentação de ruas. Tenho certeza que esse será um benefício para toda a população de Edison Lobão”, destacou o governador.

De acordo com o governador, os investimentos aplicados em Governador Edison Lobão e nos outros cinco municípios da região são de R$ 6 milhões.

“Aproveitamos essa visita para assinar ordem de serviço em outras cidades do Maranhão, de modo que hoje nós estamos concretizando mais R$ 6 milhões em investimentos na Região Tocantina”, afirmou Flávio Dino.

A dona de casa Núbia de Abreu mora em Governador Edison Lobão e comemorou o recebimento de cesta básica.

“A precisão é grande. A gente tem muita criança e todas elas precisam de alimento e está difícil arrumar serviço para trabalhar. Meu marido está trabalhando por milagre, mas ele estava desempregado há um tempo. O almoço ia ser só arroz e feijão, agora tem biscoito para as crianças merendarem, tem leite e vai durar por mais dias”, celebrou a dona de casa.

Já a professora Conceição de Sá elogiou o anúncio da reforma da praça. Ela acredita que a reforma vai valorizar os imóveis no entorno.

“Graças a Deus veio essa benção. Foi um presente para nós da comunidade, principalmente para quem mora aqui. A casa vai ser bem mais valorizada agora com essa praça bonita. Acho que essa vai ser a praça mais bonita do município”, disse a professora.

O prefeito de Governador Edison Lobão, professor Geraldo Braga, agradeceu a parceria com o Executivo estadual. Ele agradeceu ao governador Flávio Dino pela atenção que ele tem dado aos municípios maranhenses.

“Nós já tivemos a conquista de várias coisas aqui durante o governo do Flávio Dino e Carlos Brandão. Nós tivemos o campo de futebol, nós tivemos asfalto, nós tivemos operação tapa buraco, nós recebemos cestas básicas e o Minha Casa Melhor. A gente só tem a agradecer a tudo que o governador tem feito nessa gestão em prol de todos os nossos municípios”, ressaltou o prefeito de Governador Edison Lobão.

Veja as entregas e obras que foram anunciadas para cada um dos cinco municípios beneficiados:

Lajeado Novo – assinatura de Ordem de Serviço para construção de Areninha Esportiva, entrega de 04 kits esportivos (totalizando 768 itens), assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker.

São João do Paraíso – assinatura de Ordem de Serviço para construção de Areninha Esportiva e entrega de 02 kits esportivos (totalizando 384 itens).

Davinópolis – assinaturas de Ordem de Serviço para construção de Areninha Esportiva, distribuição de 400 cestas básicas e entrega de 02 kits esportivos (totalizando 384 itens).

São Pedro da Água Branca – assinatura de Ordem de Serviço para construção da Areninha Esportiva, entrega de 400 cestas básicas e de 03 kits esportivos (totalizando 576 itens), além da assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker.

Buritirana – assinatura de Ordem de Serviço para reforma da praça da Matriz, entrega de 03 kits esportivos, (totalizando 576 itens) e entrega de 400 cestas básicas.