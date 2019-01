Flávio Dino entrega estrada de Paulino Neves e coloca a região na rota do turismo brasileiro

A Rota das Emoções está mais rápida e mais fácil do que nunca. Primeiro, foi a ponte sobre o Rio Novo, em Paulino Neves, entregue em 2017. Agora, nesta terça-feira (15), o governador Flávio Dino entregou a MA-315, rodovia que liga o município até Barreirinhas.

A Rota das Emoções inclui os estados do Maranhão, Piauí e Ceará, num trajeto cheio de belezas naturais. Quem vinha do Ceará e do Piauí tinha dificuldade de fazer o trecho entre Paulino Neves e Barreirinhas, que era tomado pela areia. Isso afastava turistas. Agora toda a região está integrada à rota do turismo brasileiro.

São 38 quilômetros de asfalto e bloquetes, que respeitam os aspectos naturais da região. Por isso, é a primeira ecorodovia do Maranhão.

“Queremos que essa estrada e a ponte sejam o ponto de partida de um ciclo de desenvolvimento para toda a região dos Lençóis Maranhenses, para que as cidades estejam integradas àquilo que Barreirinhas já vivencia, que é a presença de milhares de turistas todos os anos”, afirmou o governador Flávio Dino. “Isso vai gerar mais emprego e renda”, completou.

Flávio acrescentou que “estamos colocando Paulino Neves na rota do Brasil. Às vezes demora um tempo para entender isso. Paulino Neves antes fazia parte da rota do Maranhão. Hoje, com a ponte e a estrada, faz parte da rota turística do Brasil”.

O governador lembrou que a estrada é também o resultado da parceria do poder público com o setor privado. A Ômega Energia trabalhou com o Governo na implantação do calçamento de cerca de 10 km no perímetro urbano entre os povoados.

Muito mais rápido

Sem a estrada e sem a ponte, percorrer o trecho entre Barreirinhas e Paulino Neves com carro sem tração exigia uma grande volta, de aproximadamente 3 horas e meia. Agora, o percurso pode ser feito em meia hora.

Um dos que passaram a economizar tempo e dinheiro foi Bernardo Marques, morador de Passagem Grande. De acordo com ele, antes levava mais de uma hora para chegar à sede de Paulino Neves. Agora, são 20 minutos: “Era areia brava. Aí começou a melhorar e ficou 100%”.

“Alavancou o turismo, e todo o comércio melhorou. A estrada foi um marco importante. Era muito difícil ir para Barreirinhas, tinha que ir pelas dunas, pela areia. Hoje vai de carro, de moto, de bicicleta”, disse Emanuel de Jesus, morador de Paulino Neves.

“A ponte liga essa região, que é de grande importância para toda a população desses povoados”, afirmou o prefeito de Paulino Neves, Roberto Maues.

Títulos de propriedade de terra

Em Paulino Neves, o Governo do Maranhão também entregou um sistema de água no povoado Jussara, além de certificados do Curso de Bombeiro Hidráulico e títulos de propriedade. Com os títulos, os moradores passaram a ter garantia da posse das terras.

“Foi um sonho alcançado. Esperamos a vida toda pela documentação para chamar essa terra de nossa. A partir de agora posso dizer que novas portas se abrem para que a gente possa produzir mais com melhor qualidade”, comentou o agricultor Raimundo Cabral, do povoado Buriti.

“Hoje Paulino Neves vivencia uma realidade muito diferente e muito melhor que quatro anos atrás”, declarou Flávio Dino.

Povoado Jussara recebe Escola Digna

Ainda em Paulino Neves, foi entregue o novo prédio escolar da Escola Municipal Francisco Xavier, no povoado Jussara. Inauguração que marca o início das entregas de Escolas Dignas para o ano de 2019.

“Iniciamos 2019 com o pé direito, esta é a terceira escola entregue pelo Governo Flávio Dino em Paulino Neves, e é sempre uma emoção diferente. A escola que antes era um barracão, hoje é una escola digna e adequada. Uma emoção ver nos professores e estudantes a alegria em estudar em uma belíssima escola e que certamente irá ajudar, junto às formações, que promoveremos em parceria com a Prefeitura Municipal, é a educação um dos grandes fatores de desenvolvimento do nosso estado”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.

A nova unidade escolar chega para atender as necessidades de professores e estudantes que há anos esperavam por uma estrutura confortável e digna para as aulas e atividades escolares.

Como é o caso da pequena Ariane Silva, 8 anos, estudante o 5º ano do Ensino Fundamental. Ela conta que a antiga estrutura, improvisada, em que assistiam aulas era precária e com péssimas condições de acomodação.

“A gente estudava em um barracão, era quente e quando chovia tinha muita goteira”, lembrou a menina.

Ariane adora leitura e agora, com a nova estrutura, acredita que as instalações confortáveis da Escola Municipal Francisco Xavier proporcionarão melhores condições de estudo e a ajudarão a realizar o sonho de ser escritora.

“Estou feliz, eu gosto muito de ler e escrever e agora sinto que posso seguir com meu sonho”, argumentou Ariane.

A dona de casa Maria Helena Diniz Silva, mãe de Ariane, também comemora a nova escola. Ela que é mãe de cinco filhos, entende que com a nova escola os filhos terão mais condições de aprender e melhorar sua qualidade de vida. Segundo ela o fato da escola ser dentro do povoado e ainda mais próxima de casa, traz também um sentimento de segurança para deixar as crianças.

“Essa nova escola está muito bonita. Minha filha Ariane gosta muito de estudar, gosta de ler e agora eu vejo que ela vai poder colocar os sonhos dela mais ‘pra’ frente. Estou muito feliz”, afirmou Maria Helena.

A nova escola substituirá a escola antiga que funcionava em um barracão de madeira, coberto com palha. Com a nova construção, a comunidade do povoado Jussara conta agora com um prédio com: 2 salas de aula, banheiros masculino e feminino adaptados, cozinha e diretoria.

A Escola Digna funcionará nos turnos matutino e vespertino, beneficiando cerca de 100 estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, do povoado Jussara e dos povoados vizinhos: Contendas I, Porto da Mata, Piquizeiro e Alegre.

Para o gestor geral da Escola Municipal, Osenildo Sousa Feitosa, a nova estrutura traz melhorias não só em termos de conforto, mas também para o ensino aprendizagem dos estudantes, já que agora os educadores poderão desenvolver atividades que antes não eram possíveis por conta da falta de espaço adequado.

“Nossa nova escola vai fazer também com que nossos alunos tenham mais ânimo e força de vontade para vir para as aulas. Sem contar que agora vamos poder fazer várias atividades fora da sala que antes não podíamos. Agora temos um pátio coberto e toda essa estrutura adequada”, disse o gestor.

A obra de construção recebeu investimentos na ordem de R$ 313.815,02, e além do novo prédio foi entregue para a comunidade um poço artesiano que atenderá às 60 famílias que vivem no povoado.

Além da presença do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, a solenidade de entrega da Escola Digna contou com a presença do prefeito de Paulino Neves, e dos secretários estaduais Clayton Noleto (Infraestrutura) e Diego Galdino (Cultura e Turismo); da deputada estadual Ana do Gás, além da comunidade e autoridades locais.