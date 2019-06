Beneficiários lotaram IEMA para receber os cheques. Foto: Karlos Geromy/Secap

Na tarde deste sábado (15), 1.300 famílias selecionadas na primeira etapa do Programa Cheque Minha Casa receberam do governador Flávio Dino o recurso que vão utilizar para as reformas e melhorias em suas moradias.



A solenidade de entrega foi realizada no Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), Unidade Plena de São Luís e foram beneficiadas famílias que moram em São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa.



“Quase 10 mil cheques entregues, portanto, quase R$ 50 milhões de reais investidos nesse programa, para as pessoas melhorarem suas casas, que é o espaço mais importante, é um programa que vai na direção certa de combate às desigualdades, distribuição de renda, melhoria efetiva para as pessoas. É o Governo chegando bem perto, na casa de cada cidadão, com medidas importantes como essa”, afirmou o governador Flávio Dino.



O programa é destinado às famílias de baixa renda, que recebem os cheques para ampliar ou melhorar moradias já existentes. Nesta etapa foram priorizados os idosos e pessoas com deficiência.

Benefícios



O aposentado Valdemar Lisboa da Silva falou como o recurso vai ajudar na melhoria da qualidade de vida da família.



“É muito bom, até porque o que eu ganho é muito pouco, não dá para fazer aquilo que eu preciso na minha casa, quando eu faço compro um saco de cimento esse mês, depois outro no outro, tendo essa ajuda, é mais rápido”, disse.



Já foram beneficiadas famílias residentes em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, além dos municípios de Trizidela do Vale, Pedreiras e Tuntum, que sofreram por conta das enchentes.



O secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Rubens Pereira Júnior, falou dos próximos beneficiados com o programa.



“Até o final deste ano nós teremos mais de 10 mil beneficiados, é o Governo do Estado oferecendo material de construção em casas que tem idosos ou deficientes para fazer melhorias habitacionais, a prioridade são as instalações sanitárias”, completou.