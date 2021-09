Flávio Dino entrega ambulância, posto avançado do Detran e anuncia novos investimentos para São Domingos do Azeitão

“Só tenho gratidão ao governador e a todo o seu secretariado. Ficou na história da cidade”. Essa foi a declaração do prefeito de São Domingos do Azeitão, Lourival Leandro dos Santos Junior, popularmente conhecido como Júnior do Posto, nesta terça-feira (31), ao término da agenda de trabalho do governador Flávio Dino em sua cidade.

Durante visita ao município, o governador entregou uma nova ambulância para a rede municipal de São Luís e inaugurou um Posto Avançado do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) na cidade. A agenda também foi marcada pela entrega de kits esportivos, kits feira, cestas básicas e kits do programa Mais Renda, além de uma vistoria no espaço que vai abrigar o futuro balneário de São Domingos do Azeitão.

São Domingos do Azeitão foi o terceiro destino do governador na região Sul do Maranhão. Antes ele esteve nas cidades de São Raimundo das Mangabeiras e Loreto.

“Foi uma viagem muito produtiva, com muitas ações já realizadas, muitas inaugurações e, sobretudo, muitos investimentos, investimentos esses que são importantes para gerar emprego e renda na região Sul, porque cada obra iniciada são empregos gerados e também obras estas, investimentos que gerarão também benefícios sociais na medida em que nós estamos tratando de hospitais, de asfaltamento de ruas, de praças, de balneário, equipamentos comunitários, equipamentos públicos de alta importância e que vão melhorar a vida da população”, destacou o governador.

Em São Raimundos das Mangabeiras, Dino inaugurou uma Praça da Família; entregou uma agroindústria de polpas de frutas; realizou a distribuição de alimentos do Comida na Mesa; acompanhou os trabalhos de imunização contra a Covid-19, além de contemplar o município com kits esportivos.

Já em Loreto, Flávio Dino reforçou ações no esporte e lazer, com a distribuição de kits esportivos e contemplou famílias que mais precisam com a entrega de mais de 3,1 toneladas de alimentos do Comida na Mesa.

Ao final da extensa agenda na região, Flávio Dino comemorou o saldo positivo das entregas estaduais na região. Ao lado do prefeito de São Domingos do Azeitão, Dino reforçou que uma agenda de trabalho é a prioridade da população brasileira nesse momento de crise econômica e institucional.

“Nós estamos no caminho certo, no caminho do trabalho. Nós não estamos preocupados com confusão, com briga. O que o Brasil precisa hoje é uma agenda de trabalho, uma agenda de ações, uma agenda que seja capaz de tirar o Brasil da crise e gerar oportunidades à população. É isso que nós estamos praticando no Maranhão. E é isso que nós estamos fazendo no Sul do Maranhão, concluindo essa agenda em São Domingos do Azeitão”, pontuou Flávio Dino.

Nova praça

O prefeito de São Domingos do Azeitão, Júnior do Posto agradeceu a acolhida do governador, que atendeu as demandas da população são-dominguense, incluindo um pedido de última hora: o anúncio de construção da Praça da Vila Cardoso.

“Um saldo muito positivo. Os nossos pedidos foram atendidos pelo nosso governador Flávio Dino. E de última eu pedi e a população também e ele deu esse presente, mais um presente para São Domingos do Azeitão, que é a Praça da vila Cardoso. São Domingos do Azeitão só tem a agradecer”, celebrou o prefeito.

Acompanharam a agenda do governador em São Domingos do Azeitão, os secretário de Estado Márcio Jerry (Cidades e Desenvolvimento Urbano), Carlos Lula (Saúde), Márcio Honaiser (Desenvolvimento Social) e Rodrigo Lago (Agricultura Familiar).