Flávio Dino é o governador que mais cumpriu propostas em todo o Brasil, diz G1

O governador Flávio Dino é o governador que mais cumpriu propostas de campanha em todo o Brasil, de acordo com um estudo feito pelo site G1, da TV Globo. É a terceira vez seguida que Flávio fica em primeiro lugar.

O levantamento do G1 analisou as propostas feitas durante a campanha eleitoral de 2014. De acordo com o estudo, Flávio Dino executou 94,59% das propostas. Nenhum outro governador chegou à casa dos 90%.

“Pela 3ª vez consecutiva, o site G1 classificou a nossa gestão em 1º lugar no cumprimento do programa de governo. Hoje chegamos a 94,59% de execução das propostas. Índice final desse ciclo de 4 anos. Sou grato a todos que me ajudaram a obter esse excelente resultado”, disse Flávio por meio das redes sociais.

“Com 3 resultados consecutivos em 1º lugar na pesquisa do G1, acho que posso ‘pedir a música’. Comemorei aqui ouvindo Oração Latina, de César Teixeira”, acrescentou.

De acordo com o governador, a música “diz muito sobre minha opção pela Política, a qual me dedico como caminho imprescindível para que haja Justiça. Avante”.

Veja aqui o estudo do G1: https://especiais.g1.globo.com/politica/2015/as-promessas-dos-politicos/

Veja abaixo a letra da canção Oração Latina:

La la la la laiá la la la la laiá la

Esta nova oração,

É uma canção de vida

Pelo sangue da ferida no chão.

Que não cicatrizará

Nem tampouco deixará de abrir

A rosa em nosso coração…

E diga sim…

A quem nos quer abraçar,

Mas se for pra enganar

Diga não…

Com as bandeiras na rua

Ninguém pode nos calar.

Com as bandeiras na rua

Ninguém pode nos calar.

E quem nos ajudará

A não ser a própria gente

Pois hoje não se consente esperar.

Somente a rosa e o punhal.

Somente o punhal e a rosa

Poderão fazer a luz do sol brilhar.

E diga sim…

A quem nos quer acolher,

Mas se for pra nos prender

Diga não…

Ninguém vai ser torturado

Com vontade de lutar.

Ninguém vai ser torturado

Com vontade de lutar.

La la la la laiá la la la la laiá la

La la la la laiá la la la la laiá la

E diga sim…

A quem nos quer acolher…

Mas se for pra nos prender…

Diga não…