Flávio Dino e FAMEM discutem estratégias para ampliar vacinação no Maranhão

O governador Flávio Dino reuniu com a diretoria da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem) para discutir novas estratégias que possibilitem a ampliação da cobertura de vacinação contra a Covid-19.

Durante a reunião, convocada pelo governador Flávio Dino, o chefe do executivo maranhense apresentou os esforços empregados pelo Governo do Maranhão no combate à pandemia. Somente no ano passado, o Maranhão investiu mais de R$ 2 bilhões em ações de saúde.

“Estamos atentos às demandas dos municípios e buscamos sempre ampliar as parcerias. A indexação para o Estado com saúde é de 12% da receita. O Maranhão está chegando a 16%. Vamos fazer um esforço adicional, para ver como podemos ajudar mais os municípios no combate à pandemia”, disse o governador Flávio Dino.

Por conta dos investimentos, o Maranhão possui o menor índice de mortes por milhão de coronavírus do Brasil. Segundo levantamento mais recente dos órgãos de imprensa, o estado possui a marca de 923 óbitos, enquanto a média no país é de 1.662 mortes por milhão.

“O mapa feito pelos órgãos de imprensa mostra que esses investimentos produziram resultados. A gente conseguiu ter esse resultado de que o Maranhão é o único estado com índice inferior a mil óbitos por milhão. Isso é um sinal de êxito do trabalho conjunto que temos feito desde o começo”, argumentou o governador Flávio Dino, reconhecendo o trabalho também realizado pelas prefeituras maranhenses.

Para acelerar a vacinação, o governador Flávio Dino tratou sobre a contratação de 650 vacinadores e digitadores, que atuaram diretamente nos municípios, a fim de atender de forma mais rápida a população.

“Nosso objetivo é sempre ajudar. Contratamos vacinadores e digitadores, que já estão sob o comando das gestões municipais e abriremos novo processo para as localidades que não foram contempladas nessa primeira fase”, explicou o governador Flávio Dino.

Em sua fala, o presidente da Famem, Erlânio Xavier, agradeceu a parceria realizada com o Governo do Maranhão para o combate à pandemia, e ratificou a necessidade de ampliação da vacinação.

“É muito importante, prefeitas e prefeitas, quanto mais rápido de nós vacinarmos, mais vacina o nosso estado vai receber. Então, nos cabe chamar nossos secretários e equipes, e vacinar de domingo a domingo. Enquanto tiver vacina no estoque, não tem que ter feriado, não tem que ter dia de domingo, porque quanto mais nós vacinarmos, mais estamos imunizando a nossa população”, pontou o prefeito de Igarapé Grande.