Flávio Dino e Edivaldo se reúnem para discutir investimentos para São Luís

O governador Flávio Dino e prefeito de São Luís, Edivaldo, estiveram reunidos na tarda desta segunda-feira (21), no Palácio dos Leões. No centro do debate, obras, investimentos e ações na área de infraestrutura realizadas tanto pela gestão estadual, quanto pela municipal, e que estão repaginando a capital maranhense.

“Trocamos informações sobre as obras que estão sendo realizadas em São Luís pelo Governo do Estado e pela Prefeitura e que vão dar mais qualidade de vida aos ludovicenses. Há muito o que comemorar e novos passos a serem dados”, destacou Flávio Dino.

Entre os investimento executados pela gestão estadual, a construção do Hospital da Ilha foi apresentado pelo governador como uma solução definitiva para o problema de urgência e emergência da região metropolitana de São Luís. Com as obras em ritmo acelerado, quando finalizado, o novo hospital desafogará os dois hospitais de urgência e emergência que atendem a população ludovincense, os hospitais Socorrões.

Flávio Dino lembrou, também, da obra do Governo do Estado de prolongamento em 1.800 metros da Avenida Litorânea, que deverá melhorar o trânsito, a mobilidade e a circulação entre os municípios de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar. O prolongamento da Avenida Litorânea contempla, ainda, a construção de calçadão, bares, ciclovias, estacionamentos e áreas para caminhada.

O prefeito Edivaldo levou ao governador a boa notícia de que o programa “São Luís em Obras” será ampliado, aumentando o número de vias a receberem nova pavimentação asfáltica. O programa que já está realizando melhorias na área da infraestrutura urbana em bairros da capital, com serviços como macrodrenagem, pavimentação e construção de pontes, reforma e construção de mercados, além de requalificação de espaços públicos, será incrementado.

“Nos encontramos para tratar sobre o que a Prefeitura tem feito através do São Luís em Obras e o que o Governo do Estado tem executado em São Luís. Trabalhando sempre próximo, quem ganha é a população”, pontuou o prefeito, ao destacar a importância de encontros de trabalho para alinhar ações e estipular novas metas.