Flávio Dino debate oportunidades de negócio para o Maranhão com embaixadora dos Emirados Árabes

Para estreitar as relações internacionais, atrair investimentos e fortalecer a economia maranhense, o governador Flávio Dino recebeu, na tarde desta terça-feira (6), a Embaixadora dos Emirados Árabes Unidos, Hafsa Abdulla Al Ulama. No encontro, foram apresentadas as relações já existentes entre o Maranhão e os Emirados Árabes e novas condições de investimentos que beneficiem os dois lados.

O governador Flávio Dino destacou a importância de manter o diálogo constante com os países árabes, que tem destacada relevância na economia internacional. “Foi uma reunião de trabalho que visa abertura de oportunidades de negócios. Os países árabes são parceiros comerciais importantes para o Brasil e para o Maranhão”, pontuou Flávio Dino, lembrando que o Maranhão já exporta produtos e recebe investimentos oriundos de empresas dos Emirados Árabes.

A embaixadora Hafsa Abdulla Al Ulama disse ser fundamental visitar o Brasil, por sua extensão, diferentes estados e reconheceu no Maranhão condições propiciais para afinar a relação. “Estou muito feliz de estar aqui no Maranhão, é um estado bonito, com povo hospitaleiro”, considerou, explicando: “Basicamente, a proposta da visita é introduzir um diálogo entre os Emirados e este estado, e conversar sobre como podemos fazer para estreitar a relação com o Maranhão. Estou feliz com a oportunidade de vir aqui e o governador apresentou muito bem as possibilidades de investimentos, de turismo e de viagens que poderemos vir a fazer conjuntamente. Acredito que pode ser uma grande oportunidade de melhorar ainda mais essa relação”, informou.

Os diálogos com investidores árabes e com a Embaixada são realizados há algum tempo, segundo o secretário de Estado de Programas Especiais, Enos Ferreira. Ele lembrou que já foi estabelecida a exportação de bois e carnes processadas, e há negociações na área das telecomunicações. “A reunião é fruto de uma tratativa que vem sendo construída há alguns anos. A Secretaria de Programas Especiais vem mantendo relacionamento com a Embaixada e abrindo as portas do Maranhão para todas as partes, países e empresários que queiram oportunidade de negócios. O que se consolidou com a vinda da embaixadora”, pontuou o secretário.

A reunião também teve a presença do secretário de Indústria e Comércio, Expedito Rodrigues, e do presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária, Ted Lago.

Após a reunião no Palácio dos Leões, os empresários e investidores dos países árabes ainda participaram de rodada de negócios com empresários maranhenses.