Flávio Dino apresenta êxitos da gestão prisional maranhense em Havard

Com resultados positivos no sistema penitenciário no Maranhão, o governador Flávio Dino realizou palestra no Brazil Conference at Harvard & MIT (Massachusetts Institute of Technology), em Boston, nos Estados Unidos. Durante o painel “Transformação do Sistema Carcerário Brasileiro”, Flávio Dino apresentou a experiência do Maranhão, com o balanço dos principais resultados alcançados, como a elevação considerável do número de apenados estudando e trabalhando.

Ao lado do juiz e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, da diretora do Human Rights Watch, Maria Laura Canineu, e do sobrevivente do massacre do Carandiru, Sidney Sales, o governador debateu formas de transformação do sistemas prisional no país e apresentou o caminho que o Maranhão está traçando rumo a um sistema mais humanizado e capaz de garantir ressocialização.

“As principais estratégias para transformar o sistema penitenciário do Brasil transitam pelo uso eficiente do Fundo Penitenciário Nacional, ou seja, ampliar os recursos de colaboração do Governo Federal com os estados”, defendeu Flávio Dino, pontuando: “Em segundo lugar, modernização, com uma agenda de gestão do sistema prisional, garantindo medidas que deem mais eficiência a esse dinheiro utilizado. E em terceiro lugar, o sistema de alternativas penais, fazendo com que medidas alternativas ao encarceramento possam ser aplicadas com largueza e com isso passamos evitar ou amenizar o fenômeno da superlotação carcerária. E em último lugar, destaco o investimento em educação e trabalho, como temos conseguindo fazer em nosso estado”.

Ele lembrou que quando assumiu o Governo do Estado, em 2015, o Complexo Penitenciário de Pedrinhas tinha vivido anteriormente 61 mortes violentas. “Com caso de canibalismo no interior do presidio, inclusive. Nós conseguimos reduzir no ano passado, de 61, para 3 morte, que muito, inclusive me indignam, porque eu desejo que seja zero”, relembrou.

Três linhas de trabalho foram fundamentais, segundo o governador. Foram ampliados os investimentos em 56,7%, passando de R$ 268,2 mi em 2014, para R$ 343,5 mi em 2018. Foi feita uma modernização do sistema, com investimento em tecnologia de monitoramento, a extinção da carceragem em delegacias, quatro novas unidades prisionais, 29 ampliadas ou reformadas, como resultado, quatro mil novas vagas criadas. E o foco na integração social – em 2014 eram 600 presos trabalhando, passou para 2.119 em 2018; 136 oficinas de trabalho; e em 2014 eram 463 internos em atividades educacionais e em 2018 foram 4.864 – com o Maranhão conseguindo aprovar 431 presos no Enem.

A palestrante Maria Laura Canineu contou que esteve no Maranhão, em trabalho pelo Human Rights Watch, em visita à Pedrinhas logo após a série de rebeliões, em 2014, constatando uma série de direitos violados. Ela elogiou os avanços alcançados no Maranhão durante esta gestão. “Não só é relevante, como notável, o avanço do sistema depois disso”, relatou.

O ministro Barroso, defensor da educação como instrumento emancipatório, também elogiou a gestão do Estado, com investimentos educacionais da população carcerária. “Eu acho admirável o que o governador Flávio Dino conseguiu fazer no Maranhão. Acho que esta ênfase em trabalho e educação dentro do sistema penitenciário é o que permite a humanização do sistema”, destacou.

Na passagem por Boston, o governador Flávio Dino ainda concedeu aula relatando, na quinta-feira (4), as experiências e os resultados da administração estadual no Maranhão desde que assumiu, em 2015. O encontro foi com os alunos da Harvard Kennedy School, em Massachusetts, uma das escolas de pós-graduação, mestrado e doutorado em Harvard.

Durante a aula, o governador defendeu que a principal característica da formação brasileira está na desigualdade social. “Isso se traduz numa série de fatos, um dos quais a hiperconcentração de três atributos: riqueza, poder e conhecimento na mão de poucos”, disse. Por isso, este tem sido o principal desafio, desde que se tornou governador, a transformação das relações sociais e políticas no Maranhão.