Festança no Ceprama embala São João com três dias de festa e dezenas de atrações

Neste fim de semana, mais uma edição da Festança Junina do Ceprama será realizada em São Luís. A festa começa nesta sexta-feira (31) e vai até o domingo (2). Entre as atrações estão a cantora e compositora Lucy Alves e os bois de Axixá, Maracanã, Maioba, Santa Fé, Barrica, Morros, além de outros grupos e artistas.

Em sua 15ª edição, a Festança Junina deste ano deve ser a maior já realizada no estado. O patrocínio é da Equatorial Energia por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Governo do Maranhão. A festa também conta com o apoio de diversas empresas.

“Foi uma festa que cresceu muito e isso graças à Lei de Incentivo à Cultura. Com esse apoio do Governo do Estado, podemos encontrar parceiros e fazer o evento gratuito e com muito mais tranquilidade”, explica o idealizador e produtor do evento, Mário Jorge.

No total, serão 29 atrações e, além do Palco Principal, haverá também o Barracão do Forró. Como um típico arraial maranhense, estarão presentes barraquinhas de comidas típicas, como arroz de cuxá, vatapá, patinha de caranguejo, peixe frito, torta de camarão e bebidas.

“Teremos também o lançamento do CD da Festança Junina deste ano, com toadas e outras músicas de artistas maranhenses e a entrega do brinde junino”, afirma o produtor Mário Jorge.

Confira a programação:

31 de maio – sexta-feira, a partir das 19h

Show Tenores da Ilha: Marcos da Maioba, Ribinha de Maracanã e Chagas de Ribamar

Boi Novilho dos Lençóis

Boi da Maioba

Boi de Axixá

Lucy Alves

Boi de Maracanã

– Barracão do Forró: Inaldo Bartolomeu e Botos do Forró

01 de junho – sábado, a partir das 19h

Show com Roberto Ricci, Tutuca e Gabriel Melônio

Boi de Santa Fé

Boi Meu Tamarineiro

Boi Barrica

Boi de Nina RodriguesBoi de Santa Fé

Boi Meu Tamarineiro

Boi Barrica

Boi de Nina Rodrigues

Boi Itapera de Maracanã

– Barracão do Forró: Botos do Forró

02 de junho – domingo, a partir das 19h

Dança Portuguesa

Raízes de Portugal

Boi de Zabumba de Leonardo

Boi de Sonhos

Boi de Morros

– Barracão do Forró: Forro Pé no Chão