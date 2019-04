Festa do Divino deste ano em Alcântara já prepara procissões, missas e tradições

Com apoio integral do Governo do Maranhão, a cidade de Alcântara prepara os últimos detalhes para a realização da tradicional Festa do Divino, uma das principais celebrações religiosas do país, que este ano acontece entre os dias 29 de maio e 09 de junho.

Com investimentos de R$ 300 mil, a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Alcântara espera 50 mil visitantes nos 12 dias de festa, que conta com participação ativa da população local.

“Sem o apoio do Governo do Estado, a realização da Festa seria impossível. É uma celebração tradicional com muitas dimensões e que envolve toda a população, com custos altos para a preparação nos diversos pontos em que as celebrações acontecem. Agradecemos muito a sensibilidade do Estado para conseguirmos realizar esse evento”, diz a secretária municipal de Cultura de Alcântara, Marcelina Serrão.

Além do apoio financeiro, o governo vai garantir reforço na Segurança Pública e suporte para a parte cultural do evento com ampla agenda de shows no Centro Histórico.

“Temos apoiado firmemente a realização dessa importante festa no calendário religioso e cultural do Estado. Por determinação do governador Flávio Dino, estamos fortalecendo a realização do evento, valorizando cada vez mais a tradição local”, destacou o secretário de Estado de Cultura, Diego Galdino.

Tradição e ancestralidade

A festa do Divino Espírito Santo é um ritual do Catolicismo Popular marcado pela presença significativa de mulheres – as caixeiras – que tocam instrumentos musicais denominados caixas do Divino.

Além de procissões e missas, o evento tem música, dança, queima de fogos e distribuição de licores e doces de espécie, típico da região. O ponto alto acontece no final de semana do Domingo de Pentecostes.

Para o vereador Haroldo Jr., um dos organizadores da Festa, a resistência popular e a manutenção das tradições religiosas se fortalecem com o reconhecimento pelo poder público estadual.

“Temos recebido um apoio maciço do Estado para que nossas tradições se fortaleçam a cada ano, atraindo mais visitantes nesse ciclo, elevando nosso potencial e fortalecendo as tradições populares da nossa gente”, afirma.

Mais embarcações e cais reformado

Para garantir que os milhares de turistas tenham acesso à cidade, o Governo do Maranhão e a Prefeitura vão garantir junto às empresas que prestam serviço de transporte para a cidade o fornecimento de embarcações extras durante o período da festa.

Em janeiro, o Governo entregou à população o Cais da Praia Grande, em São Luís, completamente revitalizado com serviços de melhoria dos sistemas elétrico e hidráulico, recuperação dos boxes, área de vivência, lanchonetes, banheiros, teto e piso, além da instalação de uma cerca de delimitação do perímetro, para garantir a segurança de usuários e preservação do patrimônio.