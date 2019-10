Festa da Juçara completa 50 anos mesclando sabor e tradição no Maracanã

A tradicional Festa da Juçara completou este ano meio século de história no bairro do Maracanã, um dos mais antigos da zona rural de São Luís.

Com programação diversificada, que inclui apresentações de grupos culturais, parque de diversão, feira de artesanato, a Festa da Juçara 2019 segue aberta ao público até o dia 3 de novembro, das 8h às 23h, sempre com entrada gratuita.

A Festa da Juçara conta com apoio do Governo do Maranhão e, há décadas, é realizada pela Associação dos Amigos do Parque da Juçara. O objetivo é valorizar a produção local da juçara e dos seus subprodutos, além de estimular a economia e a cultura local.

“A gente vem tentando ao longo desses 50 anos manter essa tradição. Manter o consumo da polpa da juçara, que é a nossa riqueza do Maracanã, estimulando as pessoas que fazem parte da associação e comercializam essa juçara. A festa começou com o potencial produtivo da juçara e a gente tá buscando a produção e o replantio, para que daqui a 50 anos tenha juçara no Maracanã”, pontua Mayara Marques, presidente da Associação dos Amigos do Parque da Juçara.

Este ano a festa conta com 33 barracas na arena principal e mais 27 na praça de alimentação. Tudo isso para manter a venda de uma das iguarias mais famosas do Estado.

Para muitos, a delícia quase que obrigatoriamente tem que ser servida com acompanhamentos tradicionais: camarão, peixe frito e farinha de puba, mais conhecida entre os maranhenses como farinha d’água.

“Tem que ter. Com certeza tem que ter juçara com camarão e a farinha. Estou com meus amigos aqui e está todo mundo aproveitando”, disse a topógrafa Flávia Moreno.

A expectativa é que este ano a Festa da Juçara supere os números do ano passado, que gerou cerca de 300 empregos diretos e indiretos, atraiu mais de 10 mil consumidores e vendeu mais de 15 mil litros de juçara.