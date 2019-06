Fé, matracas e espetáculo: prepare-se para as festas de São Pedro e São Marçal

Os grupos de bumba meu boi se encontram para homenagear São Pedro. Foto: Divulgação

O encerramento do São João do Maranhão promete. Os últimos dias dos festejos que animam arraiais e brincantes em toda a São Luís terão artistas locais e nacionais como Elba Ramalho, além das tradicionais homenagens a São Pedro e a São Marçal, nos grandes encontros de grupos de bumba meu boi na Capela de São Pedro e no João Paulo. É um espetáculo visual e sonoro de tirar o fôlego.



Na sexta-feira (28), no Centro Histórico de São Luís, a festa acontece nos arraiais da Nauro Machado, na Praça dos Catraeiros e na Casa do Tambor de Crioula. A programação inclui diversos grupos de tambor de crioula e de bumba meu boi, como o Boi de Leonardo, Encanto do São Cristóvão, Novilho Branco e outros.



No mesmo dia, no Arraial da Maria Aragão, a programação tem os bois Pirilampo, Boizinho Barrica, Nina Rodrigues, Axixá e Maioba, além de companhias de dança e grupos de forró. A festa, também, está garantida nos arraiais dos bairros como o do Largo de Santo Antônio, João Paulo, Liberdade, Anjo da Guarda, Cidade Operária, Anil e João de Deus.

Uma festa de cores e ritmos no Arraial da Igreja de São Pedro. Foto: Divulgação

São Pedro



Na madrugada da sexta (28) para o sábado (29), centenas de grupos se revezarão a noite inteira para as homenagens a São Pedro na capela do padroeiro dos pescadores, no Centro de São Luís. A festa ao santo termina com a tradicional procissão dos pescadores.



À noite, os grupos continuam as festas pelos arraiais. Na Programação do Arraial do Ipem, por exemplo, estão confirmados os grupos Cacuriá de Dona Teté, Boi de Santa Fé, Boi de Nina Rodrigues, de Morros, de Axixá, além do Boi da Maioba.



Nesse dia, a festa acontece nos arraiais oficiais da Maria Aragão, que tem show com o grupo Mesa de Bar, além dos bois de Nina Rodrigues, Santa Fé e Maracanã. Na Nauro Machado, além de grupos de Tambor de Crioula haverá os grupos Boi da Madre Deus, Guimarães, Morros, entre outros. Nos arraiais dos bairros, a programação está garantida.

Os caboclos de penas enfeitam a Festa de São Marçal. Foto: Divulgação

São Marçal

No último dia do São João do Maranhão, no domingo (30), outras centenas de brincantes são esperados no Bairro do João Paulo. Durante o dia inteiro, serão prestadas homenagens a São Marçal.

À noite, a programação continua nos arraiais da Maria Aragão, Nauro Machado e Ipem. Um dos destaques da noite é o show de Elba Ramalho, marcado para às 22h, e que encerra o São João do Maranhão, na Praça Maria Aragão.

A programação completa pode ser conferida no site: www.ma.gov.br/saojoaodomaranhao