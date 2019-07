Fé e devoção marcam procissão marítima em celebração a São Pedro

Fiéis acompanham a chegada da imagem de São Pedro (Foto: Gilson Teixeira)

Devoção, tradição e fé. Esses são os elementos por trás da tradicional procissão marítima em homenagem ao Dia de São Pedro. Neste sábado (29), o cortejo religioso reuniu cerca de 1000 fieis e mais de 30 embarcações, que atravessaram as águas da Baía de São Marcos, para agradecer e celebrar o padroeiro dos pescadores.



Da Capela de São Pedro, na Madre Deus, a imagem do santo foi levada até a Rampa Campos Melo, no Cais da Praia Grande, onde começa a procissão.



Antes do cortejo em alto mar, muitas orações e cânticos em agradecimento às preces realizadas pelo santo.



O padre Hélio de Jesus, vigário da Paróquia de São José e São Pantaleão, conduziu a cerimônia religiosa e disse que a procissão é o momento mais importante em reverência ao santo, considerado o primeiro papa e fundador da Igreja Católica em Roma. Segunda a tradição católica, Pedro recebeu de Jesus a missão de “pescar homens” por meio do anúncio do evangelho.



“Esse é o momento mais emocionante. São Pedro era um pescador. Queremos pedir a São Pedro que tenhamos uma igreja viva e evangelizada”, disse o vigário

Procissão marítima marca encerramento das festas em homenagem aos santos juninos (Foto: Gilson Teixeira)

Bençãos



A verdureira Ana Maria dos Santos Rocha é devota de São Pedro e há cinco anos não perde a procissão marítima. Moradora da Vila dos Frades, em São Luís, ela diz ter sido abençoado com uma graça concedida pelo santo.



“Esse momento representa muita coisa na minha vida, eu sou devota de São Pedro e eu não perco essa procissão, porque eu alcancei uma graça. Enquanto vida eu tiver e enquanto eu tiver força e saúde eu estarei aqui”, afirmou.



Natural do município de Humberto de Campos, a aposentada Maria Raimunda lembra que o Dia de São Pedro marca o encerramento das festividades em celebração aos santos juninos. Para ela, além de um ato de devoção, a procissão faz parte da cultura religiosa do Maranhão.



“Em todo o estado, onde tem mar e onde tem rio, está sendo realizada a procissão de São Pedro. É um motivo de orgulho e satisfação para todos nós que fazemos parte realmente dessa religiosidade”, ressalta dona Maria.

Para a aposentada Maria Raimunda, além de ato de devoção, a procissão faz parte da cultura religiosa do Maranhão (Foto: Gilson Teixeira)

Segundo o comandante da Capitania dos Portos no Maranhão, o capitão de Mar e Guerra Márcio Ramalho Dutra, a festa religiosa transcorreu dentro do esperado, com muita emoção, fé, mas acima de tudo, com muita segurança.

“Foi uma festa muito bonita. Nós conseguimos organizar [a procissão] aqui, em Porto Grande, no Quebra Pote, São José de Ribamar, na Raposa, Porto do Braga e no Mangue Seco. Graças a Deus deu tudo certo”, comemora.

Na volta à Rampa Campos Melo, a imagem de São Pedro foi conduzida pela também tradicional procissão terrestre, onde fiéis e amantes das festas juninas acompanharam o regresso da imagem ao Largo de São Pedro, onde é realizada uma missa campal.