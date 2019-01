Fake news inventa falso desacordo entre Governo do Maranhão e LATAM

Diferentemente do que tem circulado por meio de fake news em redes sociais e outras plataformas de comunicação, a decisão da LATAM de encerrar o voo direto entre Rio de Janeiro e São Luís não envolveu, em momento algum, qualquer tipo de entrave no diálogo com o Governo do Estado.

A decisão foi tomada unilateralmente pela companhia área, por razões de mercado relativas ao Rio de Janeiro.

Ao contrário do sustentado por fake news, não houve proposta da LATAM, junto à administração estadual, para redução do ICMS do combustível em troca de manutenção do voo.

De acordo com o secretário de Turismo e Cultura do Maranhão, Diego Galdino, a administração da LATAM informou que o voo para o Rio de Janeiro foi cancelado devido à grave situação econômica, fiscal e de segurança pública enfrentada pelo Estado e pela capital do Rio de Janeiro.

“O Estado está com vários meses de salários atrasados para aposentados, pensionistas e servidores em geral, não pagando seus fornecedores. Isso acabou afetando o fluxo de turistas dos segmentos de negócios e lazer, fazendo com que a companhia aérea tomasse a decisão de encerrar os voos diretos partindo do Rio para várias capitais”, diz Galdino.

Além disso, em 2015, o Governo do Maranhão emitiu um decreto reduzindo a alíquota do ICMS de 25% para 12% para dois aeroportos maranhenses e chegou a 7% em três ou mais aeroportos, em consonância com a política adotada por outros Estados do Nordeste.

O secretário Galdino acrescenta que, por determinação do governador Flávio Dino, “estamos discutindo política de implantação de voos regionais pela primeira vez no nosso Estado. E já estamos negociando com algumas companhias a implementação de uma malha interna, contemplando o lazer e negócios entre vários municípios do Maranhão”.