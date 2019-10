Expoema movimenta São Luís em mais um ano com apoio do Governo do Estado

A maior feira agropecuária do Maranhão chega à sua 62ª edição consolidada como o espaço de encontro, troca de experiências e negócios diversos no setor. O evento, realizado pela Associação dos Criadores do Estado do Maranhão, reúne vários expositores, promove o conhecimento, apresenta novidades em inovação e tecnologia, além de possibilitar inclusão social. O apoio do Governo do Estado se repete este ano e como novidade, os rodeios vão complementar a programação que se realiza de 20 a 27 de outubro, no Parque Independência, Tirirical.

Atração que promete reunir milhares no palco da Expoema, o rodeio é o diferencial da programação da feira este ano. A ideia, amadurecida pelos organizadores, vai passar a fazer parte do cronograma da exposição agropecuária. O rodeio foi realizado no Brasil pela primeira vez em Barretos, interior de São Paulo, em 1947, em um cercado delimitado por arquibancadas na praça central. Hoje, a cidade é conhecida como a referência em rodeios no país e mundo afora pelo espetáculo que promove com esta atração. Os rodeios vão ocorrer de 24 a 27 de outubro.

“A programação traz oportunidades para criadores, investidores e empreendedores deste ramo. É um momento para reunir as experiências, apresentar o que o Maranhão o desenvolve neste setor e realizar diversos negócios. Esperamos que seja mais um sucesso, pois se trata de um evento importante para a agropecuária do Maranhão e o Governo do Estado tem a honra de apoiar”, pontuou a secretária de Estado de Agricultura e Pecuária (Sagrima), Fabiana Vilar Rodrigues. A secretaria terá estande e várias atividades no local.

Além dos rodeios, a programação traz os tradicionais cursos, palestras, leilões e outras atividades na área da agropecuária e negócios, e ainda, prestação de serviços à comunidade, com o apoio de órgãos públicos como o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

A preparação do espaço no Parque Independência incluiu uma série de serviços para receber criadores, expositores e visitantes. A estrutura conta com restaurante, espaço de montagem dos estandes e área destinada às atrações culturais. Ainda, para os animais em exposição, foram melhorados os estábulos, currais e outros espaços para realização de leilões.

Um espaço para a família, para o conhecimento e possibilidades de negócios agropecuários e diversão a todas as idades, avalia o presidente da Ascem, Ivaldeci Mendonça. Apoiam ainda o evento a Prefeitura de São Luís, Porto do Itaqui, Câmara de São Luís, Assembleia Legislativa do Maranhão, Federação dos Municípios do Maranhão e Tribunal de Justiça.