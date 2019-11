Estudantes terão ônibus grátis durante Enem na Grande São Luís, Imperatriz e mais 3 cidades

O governador Flávio Dino anunciou nesta sexta-feira (1º) gratuidade na passagem de ônibus para estudantes que realizarão a edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O benefício vale apenas para alunos que possuem Cartão de Estudante em cidades onde há bilhetagem eletrônica, nos dias da prova.

Com a medida, o governador reedita decisão que já havia sido adotada em 2017, mas este ano expandiu para todas as cidades maranhenses que possuem sistema de bilhetagem eletrônica no transporte público.

“Como já havia decidido em 2017, os estudantes que forem fazer o Enem no domingo, nas cidades onde há bilhetagem eletrônica, não pagarão as passagens de ônibus. Um incentivo do Governo do Maranhão para todos. Boa sorte nas provas”, anunciou Flávio Dino.

“Valorizamos a ampliação de oportunidades no acesso ao ensino superior. Considero de enorme importância a prova do Enem. Por isso mesmo, resolvi reeditar uma medida de estímulo e incentivo para que todos compareçam às provas”, acrescentou o governador.

Além dos estudantes das cidades da Grande Ilha (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), serão beneficiados com a medida alunos dos municípios de Imperatriz, Davinópolis, Governador Edison Lobão e João Lisboa, na região Sul do estado.

A gratuidade foi possível por meio de acordo firmado entre o Governo do Maranhão, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís (SET) e as empresas Ratrans para as cidades do perímetro de Imperatriz, e a Zanchettur, que atua em João Lisboa.

Para ter acesso ao benefício, os estudantes deverão passar normalmente o cartão eletrônico de meia passagem nas roletas nos dias de prova do Enem, mas não haverá desconto e o saldo de cada cartão permanecerá o mesmo.

A gratuidade valerá de 0h até 23h59 nos dois domingos de aplicação das provas do Enem 2019, ou seja, nos dias 3 e 10 de novembro.

Perguntas e respostas sobre a gratuidade nas passagens de ônibus durante o Enem

O benefício vale para quem?

Todos os estudantes das cidades de São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar, Imperatriz, Davinópolis, Governador Edison Lobão e João Lisboa, que possuírem cartão eletrônico de meia passagem.

Quais os dias em será liberada a gratuidade?

Nos dois domingos de aplicação da prova do Enem, dias 3 e 10 de novembro de 2019.

Qual o horário que estará em vigor o benefício?

Ao longo dos dois domingos de aplicação do Enem, de 0h às 23h59 de cada dia.

Sou estudante e tenho cartão eletrônico de meia passagem. Como faço para ter acesso ao benefício?

Basta passar o cartão normalmente na roleta eletrônica e não será debitado o valor da passagem.