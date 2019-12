Estudantes do Cidadão do Mundo retornam à São Luís após intercâmbio no exterior

Uma turma de jovens estudantes maranhenses retornou à capital após três meses de intercâmbio no exterior. A oportunidade foi proporcionada pelo programa Cidadão do Mundo, do Governo do Estado, voltado a universitários egressos da rede pública, que vão a outro país aprender uma língua estrangeira e conhecer uma nova cultura. Os jovens foram recebidos pelo secretário adjunto de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Pedro Nascimento, no Aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, no Tirirical.

“O programa é uma política pública muito importante por permitir a estudantes essa vivência, que muitos não teriam como realizar. Com o Cidadão do Mundo, o Governo do Estado promove um intercâmbio e agrega a eles uma bagagem cultural e real mudança de paradigma em suas vidas”, pontuou o secretário adjunto da Secti, Pedro Nascimento. O gestor acompanhou o desembarque dos estudantes.

Nesta edição os destinos foram para conhecimento das línguas inglesa, espanhola e francesa em Montpellier (França), Cidade do Cabo (África do Sul) e Córdoba (Argentina). Os estudantes embarcaram em setembro deste e ficaram por três meses tendo vivências com um novo idioma e diferentes culturas. Participaram jovens de São Luís, Imperatriz, Santa Inês, Pinheiro, Lago Verde, Caxias, Bom Lugar, Davinópolis e Bacabal.

“Emocionante. Uma mistura de sentimentos, pois ao mesmo tempo que encontro minha família, deixo outra com a qual convivi neste período. Fica a saudade, a gratidão pela oportunidade, alegria, satisfação e muita experiência dessa vivência. Tenho plena certeza que minha vida mudou completamente. Uma experiência única, Felipe de Souza Freitas, 21 anos, que esteve Em Córdoba, na Argentina, para aprimorar a língua espanhola.

Itamiris Cantanhede, 20 anos. “É um turbilhão de sensações e constata o quanto foi importante o programa em nossas vidas e a diferença que faz em nosso aprendizado. Essas oportunidade e suporte que o Cidadão do Mundo nos dá, é um diferencial e faz muito valer a pena esta experiência. Sem o programa eu não conseguiria ir. Vai contribuir muito para mim como ser humano e cidadã do mundo”, disse.

Durante o intercâmbio, os estudantes recebem bolsa auxílio no valor de R$ 4,5 mil, seguro de saúde, passagens e acomodação em casa de família residente na localidade definida. Os recursos são do Governo do Estado. Em quatro edições, o programa contabiliza 315 estudantes maranhenses selecionados para o aprendizado de língua estrangeira em vários destinos no mundo.

O Cidadão do Mundo tem o objetivo de oferecer intercâmbio internacional com foco em idiomas estrangeiros (inglês, francês e espanhol) a jovens maranhenses de 18 e 24 anos, alunos egressos do ensino médio da rede pública de ensino ou de instituições de ensino vinculadas a entidades paraestatais ou a fundações sem fins lucrativos. As bolsas são nas modalidades de intercâmbio linguístico, estágio internacional e ensino médio no exterior.