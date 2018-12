Estudantes de Sítio Novo são recebidos pelo governador Flávio Dino no Palácio dos Leões

Em mais uma edição do projeto Tour Jovem Cidadão, 75 estudantes, desta vez do município de Sítio Novo, a 630 km da capital maranhense, foram recebidos para um bate papo com o governador Flávio Dino, na tarde de sexta-feira (14). Os estudantes, após visitar vários pontos turísticos e culturais de São Luís, foram ao Palácio dos Leões, onde, além de conhecer as instalações do prédio histórico que é sede política institucional do Governo do Estado, puderam conversar com o governador sobre educação, questões do município e planos para o futuro dos jovens.

O projeto Tour Jovem Cidadão tem a finalidade de oferecer turismo educativo aos alunos da rede estadual de ensino, através de um passeio pela cultura e história de São Luís. Para o governador Flávio Dino, o projeto tem contribuído com a formação de centenas de estudantes, de várias cidades maranhenses, que tem a oportunidade de ter acesso a bens culturais, conhecendo assim mais sobre o Maranhão.

“Este projeto proporciona educação, cultura e lazer, mas proporciona, sobretudo, a possibilidade de aproximação com as pessoas que a gente representa”, pontuou o governador.

Na conversa com os estudantes do Centro de Ensino Parsondas de Carvalho, Flávio Dino lembrou que a escola passou por uma ampla reforma, que ofereceu mais dignidade ao dia a dia dos meninos e meninas e que o investimento em educação é a base fundamental da atual gestão do Governo do Estado.

“Tem duas palavras que eu queria que vocês retivessem em seus corações após viagem: a primeira é igualdade, esta é a nossa luta diária e é por isso que a gente investe tanto em educação, que é a segunda palavra que eu quero que vocês retenham para a vida inteira. Igualdade e educação. É impossível viver uma sociedade justa se não houver uma educação digna para todo mundo e isso é base, é como permitir que vocês possam voar, é com chances e oportunidades”, afirmou Flávio Dino.

A estudante Alessandra Furtado guardará na memória os conselhos e a oportunidade de encontrar, de perto, com o governador. “Essa proximidade é muito única, estamos aprendendo e conhecendo o governador, não esqueceremos”, relatou a jovem.

Participaram da recepção aos alunos, os secretários de Estado de Educação, Felipe Camarão; e de Cultura e Turismo, Diego Galdino; além dos senadores eleitos Eliziane Gama e Weverton Rocha.

Tour Jovem Cidadão

O projeto Tour Jovem Cidadão é realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com as Secretaria de Educação (Seduc) e da Juventude (Seejuv), com a Secretaria Municipal de Turismo de São Luís (Setur) e gestores municipais de juventude.

Nesta edição, os alunos de Sítio Novo permanecem por três dias em São Luís, visitando casas de culturas, museus, praias e shoppings.

O estudante do 3° ano, Paulo Barros ainda não conhecia São Luís e achou a oportunidade única e engrandecedora. “Eu gostei muito, foi algo incrível, que só acrescentou mais ao aprendizado da gente sobre a cultura maranhense. É a primeira vez que venho a São Luís, é uma cidade encantadora”, disse.