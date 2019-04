“Estamos trabalhando a valorização das praças esportivas”, afirma secretário Rogério Cafeteira

Há pouco mais de um mês à frente da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), Rogério Cafeteira adota as primeiras medidas para a interiorização e a ampliação do esporte como ferramenta de desenvolvimento social no Maranhão. “Estamos trabalhando com a valorização das praças esportivas para motivar a população a praticar esportes e ocupar os espaços públicos, agindo para a recuperação de locais abandonados ou dominados pela criminalidade. Desse modo, a comunidade pode usufruir de um espaço saudável e de interação social”, enfatizou o secretário.

Para proporcionar lazer à comunidade, a Sedel entrega, dia 13, no bairro Barreto, um desses espaços, com a inauguração de uma quadra coberta, parquinho e academia. “Esse importante equipamento é um dos muitos que entregaremos com a filosofia de integração dos espaços públicos por meio do esporte. A ideia é concentrar os recursos da Lei de Incentivo para recuperar diversos espaços hoje abandonados”, destacou.

Inclusão

Outro ponto importante a ser trabalhado na gestão é a prática de esporte como oportunidade de inclusão. Para o secretário Rogério Cafeteira, é importante estimular a geração de atletas com deficiência física e ao mesmo tempo dotar as praças esportivas com estruturas adequadas de acessibilidade. “Esse é um esforço que fazemos porque entendemos o esporte como uma prática de estímulo e reconhecimento de todas as pessoas”, disse.

“Estamos organizando o Jogos Paralímpicos Escolares Maranhenses (ParaJEMs) 2019 com a finalidade de universalizar o acesso às práticas esportivas, incluindo os estudantes com deficiências e especificidades de todas as instituições de ensino. Assim promovermos a ampla mobilização da juventude maranhense em torno do esporte”, acrescentou.

Complexo Canhoteiro

Atingido por fortes chuvas no início de março, o teto do Ginásio Esportivo Castelinho já está recebendo ações de recuperação. O secretário explica que a perícia técnica está em fase de conclusão e a reparação dos danos já está sendo feita. Rogério Cafeteira ressaltou que, além da recuperação do teto, serão feitas intervenções no sistema hidráulico e elétrico, recuperação da quadra e espaços comuns, com adequação da estrutura para torna o espeço esportivo acessível.

Além da recuperação total do Castelinho, o secretário Rogério Cafeteira anunciou mais obras no Complexo Esportivo do Canhoteiro, a exemplo da recuperação do Parque Aquático, que está em fase de conclusão de procedimentos formais para a assinatura da ordem de serviço, que terá um calendário de atividades permanentes.

JEMs e Interiorização

Com previsão de participação de mais de 3.500 atletas, os Jogos Escolares Maranhenses (JEMs) de 2019 terão maior participação de estudantes do interior. Além disso, o Governo do Estado, por meio da Sedel, vai ampliar competições importantes dentro do Circuito Maranhense de Esportes Escolares.

Além de financiar a estruturação das competições, o Governo do Maranhão garante alimentação, deslocamento e alojamento de atletas que participarão dos JEMs. Lançado na semana passada, o regulamento dos Jogos prevê que a cerimônia de abertura do evento ocorra no dia 10 de agosto.