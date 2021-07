Estado inicia obras de pavimentação com bloquetes em bairros da Grande Ilha

Uma parceria entre as Secretarias de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) e de Administração Penitenciária (SEAP) promove a melhoria da mobilidade urbana em vários pontos de São Luís.

Nesta semana, foram iniciadas as obras de pavimentação em bloquete nos bairros da Maiobinha, em São José de Ribamar, e Apeadouro, em São Luís. A previsão de conclusão é em 30 dias.

A construção dos blocos e a mão de obra para pavimentação da área são realizadas por internos do Sistema Penitenciário do Maranhão. Na Maiobinha, em São José de Ribamar, serão mais de 400 metros de calçamento. No bairro do Apeadouro, em São Luís, as ruas Vale Sobrinho, Paraíso e Travessa da Vitória serão beneficiadas.

Para Lago Santos, morador da Maiobinha, a pavimentação era um anseio antigo da comunidade. “Vai melhorar muito a nossa mobilidade, pois carro não entrava na rua por conta dos buracos. Nós andávamos com dificuldade e insegurança, mas com esse trabalho que está sendo feito, a nossa vida vai mudar. Para nós que moramos aqui há mais de 15 anos é uma felicidade e uma satisfação enorme ver o calçamento chegar em nossas portas. Ainda mais com esse belo trabalho de ressocialização”, comemorou.

Além da pavimentação, todas as vias receberão a implantação de drenagem superficial com meio-fio e sarjetas. A ação visa garantir segurança para os moradores das localidades, incrementar a economia local que, agora, terão acesso facilitado.