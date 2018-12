Está aberto o Sistema de pré-matrícula para a 1ª série do Ensino Médio em escolas da rede estadual

Foi aberto às 8h desta segunda-feira (3) e permanecerá até as 23h59 do dia 14 de dezembro o sistema pré-matrícula online para o 1º ano do Ensino Médio nas escolas da rede estadual de ensino. A pré-matrícula é feita no site da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), no endereço eletrônico no portal: www.educacao.ma.gov.br/matricula2019.

Até às 11h, ou seja, só nas três primeiras horas após o sistema ter sido liberado 4 mil estudantes já haviam efetivado a pré-matrícula com sucesso. Nesse mesmo espaço de tempo mais de 10 mil pessoas acessaram o site em busca de informação e localização de escolas.

“Em alguns momentos o site pode ficar congestionado, mas, todas as medidas estão sendo tomadas para que os estudantes consigam fazer a pré-matrícula com sucesso, com comodidade. A rede estadual vem se preparando ao longo desses últimos anos com escolas sendo reformadas, estruturadas e professores aperfeiçoados, para receber, cada vez mais, uma maior demanda de estudantes na rede”, ressaltou Felipe Camarão, secretário de Estado da Educação.

Um detalhe, se houver erro no preenchimento de dados numéricos como data de nascimento, CPF, entre outros, para deletar, basta clicar simultaneamente as teclas CTRL (control) e A, e em seguida espaço, ou ir para o início do campo e digitar os números novamente. A medida foi desenvolvida pela Seduc para garantir segurança e proteção dos dados.

São ofertadas 110 mil vagas para a 1ª série do Ensino Médio em 711 escolas da rede estadual de ensino nos 217 municípios maranhenses, incluindo os 36 Centros Educa Mais.

Escolas de Educação Integral

No ato da pré-matrícula os candidatos poderão optar por uma das escolas da rede, exceto as unidades escolares das modalidades de Educação do Campo, Educação Especial, Educação Indígena, Educação Quilombola e Educação de Jovens e Adultos, que têm calendário diferenciado.

Para efetivar a pré-matrícula, o estudante acessa o site, preenche os dados pessoais com atenção, em seguida, faz opção pelo município e a escola na qual deseja cursar a 1ª série do Ensino Médio Regular, no ano letivo de 2019, conforme vagas disponíveis. Ao escolher o município da escola para a qual deseja se inscrever, o estudante só poderá optar por escolas pertencentes àquela localidade. E, ao selecionar uma unidade escolar, automaticamente, assume a vaga disponível na escola de sua preferência, até que as vagas se esgotem. Cada estudante só poderá solicitar pré-matrícula em uma única escola.

Centros Educa Mais

A pré-matrícula para os 36 Centros Educa Mais serão no mesmo período do Ensino Regular e obedecem aos mesmos critérios. Para a educação integral são oferecidas 5.440 vagas. Os estudantes que optarem pelo ensino médio em um dos Centros de Educação Integral, automaticamente, serão informados pelo sistema no ato da pré-matrícula, que irão frequentar a escola no turno diurno (manhã e tarde).

Pontos de apoio com acesso à internet

Para quem não tem acesso à internet em casa, a Seduc está disponibilizando 20 pontos de apoio para a realização da pré-matrícula. Em São Luís os pontos de apoio funcionarão nos seguintes locais: Centro de Ensino Maria Mônica Vale – NTE São Luís I, no Vinhais; Centro de Ensino Gonçalves Dias – NTE São Luís II, no bairro de Fátima; Centro de Ensino São Cristóvão, bairro São Cristovão; Centro de Ensino Erasmo Dias, no Maiobão. A lista com todos os locais e os respectivos endereços também constará no portal da Secretaria.

Período de matrículas

As matrículas serão efetivadas no período de 7 a 18 de janeiro de 2019. Nesse período, acontece também a matrícula e rematrícula no 2ª e 3ª séries do Ensino Médio e no Ensino Fundamental da Rede Estadual, diretamente as escolas para matricular seus filhos.