Esporte maranhense recebe recursos de R$ 950 mil do Governo do Estado

Um importante estímulo e apoio ao futebol do Maranhão, viabilizado em mais uma iniciativa do Governo do Estado. Nesta quarta-feira (5), o governador Flávio Dino anunciou investimentos de R$ 950 mil, via Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Oito clubes de futebol, que disputam a Série A do Campeonato Maranhense 2021, serão contemplados. Flávio Dino fez a entrega simbólica dos cheques, em solenidade na manhã desta quarta-feira (5), no Palácio dos Leões. Desde de 2015, o Governo apoia o futebol local.

“Estamos confirmando o apoio ao Campeonato Maranhense de Futebol, pois acreditamos que o esporte é um direito fundamental e importante para outras políticas públicas. Além do apoio financeiro, começaremos a debater quando poderemos retomar as atividades esportivas no estado. Temos ainda uma situação desafiadora, em face da pandemia e vamos manter a cautela, prudência e cuidado que temos tido. Por outro lado, defendemos a geração de empregos e entendemos que os eventos esportivos são de grande importância e por isso, essa união, em favor do futebol, que hoje estamos celebrando”, pontuou Flávio Dino.

Na avaliação do titular da Sedel, Rogério Cafeteira, o apoio “representa, mais que nunca, a preocupação que o governador tem com o esporte e sobretudo, com o futebol e que esse patrocínio impacta diretamente nos cofres públicos. O foco é a saúde, mas, mesmo assim, o governador teve a sensibilidade de possibilitar que pudéssemos destinar parte dos recursos para apoiar o esporte e vamos melhorar esse apoio, com a reabertura das atividades esportivas, conforme melhore a condição sanitária de pandemia”.

O presidente da Federação Maranhense de Futebol (FMF), Antônio Américo, destacou o reforço do investimento ao futebol local e reforçou que “é visível que essa ajuda contribui para a melhora do futebol maranhense”. O gestor lembrou que em 2014 estava em 18º no ranking nacional, e a partir de 2019 passou para o 14º, o que proporciona uma vaga a mais na Copa do Brasil.

“Só temos a agradecer e aplaudir o governador Flávio Dino, pela sensibilidade e coerência em manter o apoio ao futebol do Maranhão, pelo sétimo ano consecutivo. Nunca na história do nosso futebol houve uma contribuição tão longa. Estamos juntos com o governador em tudo que for necessário para engradecer o futebol maranhense”, disse o gestor da FMF.

O presidente do Sampaio Correa, Sérgio Frota, parabenizou a ação do Governo em reforço ao futebol. “Desde o primeiro ano de mandato, o governador Flávio Dino apoia o futebol do Maranhão. Sempre nos atendeu bem e fazendo o que é possível. Numa situação de pandemia, que atinge todos os segmentos, essa ajuda se reveste de importância maior ainda. É um estímulo aos jovens para o esporte e para nossos clubes avançarem. Esporte educa, disciplina, é saúde, segurança, e sobretudo, inclusão social”, avaliou. A ação tem parceria da Coca-Cola e beneficia os times Sampaio Corrêa, Moto, Imperatriz, Bacabal, Pinheiro, IAPE, São José Ribamar e São Mateus.