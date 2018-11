“Esperávamos a construção dessa ponte havia mais de vinte anos”, diz morador sobre ponte em Nova Iorque

Nova ponte reduzirá em mais de 80% o tempo de deslocamento das comunidades da região

Há mais de 20 anos, a população que mora em povoados do município de Nova Iorque e precisa passar pela MA-368 espera pela construção de uma ponte para fazer a ligação entre as comunidades e a sede da cidade. Para atender a demanda dessa comunidade, após a sondagem e elaboração de projeto, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), foram iniciados os trabalhos da primeira etapa de execução da obra, para garantir a construção da ponte.

O aposentado Alonso Feliciano mora no povoado Alto dos Tinguis há mais de cinquenta anos, e conta que muitas pessoas chegavam a arriscar a própria vida para fazer a travessia de um lado para o outro, e que com o fim da antiga ponte há mais de 20 anos, a zona rural ficou completamente isolada do centro do município.

“Havia muitos anos esperávamos essa ponte, todo mundo só falava disso pois a dificuldade era muito grande para ir ou vir. Com a construção da nova ponte a gente não vai gastar muito tempo e vai ficar mais fácil para atravessar”, conta animado Alonso Feliciano.

Segundo o engenheiro responsável pela obra, Aquiles Ferreira, o trabalho de fundação já está em andamento e faz parte de uma etapa importante para que a ponte possa receber toda a estrutura com segurança.

“Projetamos um trabalho diferenciado para a fundação dessa ponte, que consiste na implantação de tubulão em ar comprimido. São 12 tubulões, que ficarão submersos em uma profundidade que pode chegar a 12 metros, até encontrarmos solo firme. Acima desses tubulões passaremos para as etapas que irão receber as vigas e posteriormente a laje, que é a base da ponte que receberá o concreto e a camada asfáltica”, explica o engenheiro.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, conta que esse era o maior desejo da comunidade e que prontamente foi atendido pela gestão estadual, uma vez que essas famílias estavam completamente esquecidas e isoladas.

“A chegada de uma obra como essa em Nova Iorque até o povoado Orozimo traz um impacto para mais de dez povoados que estavam passando por um momento crítico. Além do deslocamento, a população vai poder ter acesso aos serviços de saúde, lazer e escoar seus produtos para vender no centro da cidade, gerando renda para as famílias e também fomentar a economia do município de Nova Iorque”, justificou Clayton Noleto.

O Governo do Estado investiu mais de R$ 3 milhões para a construção da nova ponte com mais de 75 metros de comprimento, e 10 metros de largura, o que vai garantir segurança na trafegabilidade dos moradores da região. Para chegar até a sede do município, os moradores precisavam fazer um trajeto de 78 quilômetros, já com a nova ponte construída o novo trajeto será de 8 quilômetros, diminuindo o tempo de deslocamento e proporcionando mais comodidade e conforto para a população.