Equipes da Saúde e da Sinfra visitam obras do novo Hospital da Ilha

Equipes do Governo do Maranhão visitaram, nesta quarta-feira (11), a execução das obras do Hospital da Ilha. Com 60% dos serviços concluídos, a unidade, depois de entregue, será a mais nova referência para demandas de urgência e emergência da Região Metropolitana de São Luís.

“Avançamos em mais uma etapa de construção, neste que será o maior e mais moderno hospital de urgência e emergência do nosso estado. Visitamos os principais setores concluídos, ala de queimados, inédito no estado; UTIs e enfermarias. Esperamos entregar a primeira parte da obra ainda este ano, a fim de garantir à população um SUS que dá certo e justo para todos”, disse o secretário Carlos Lula, durante a visita ao Hospital da Ilha, em São Luís.

Encontram-se em estágio avançado a construção do Térreo do Bloco A, com instalação das redes hidráulica e elétrica, rede de incêndio e estruturação das paredes. Na cobertura do Bloco B, já foi finalizada a colocação das telhas, bem como a instalação de água quente e fria, contrapiso e estruturas metálicas da marquise.

No Bloco C, foram colocadas as paredes de drywall, gases medicinais e porta corta-fogo. Nos Blocos D, E e F, estão em andamento a colocação de portas, revestimento cerâmico e radiológico, emassamento das portas, execução de gás de cozinha e instalação de difusor. As obras estão sendo executadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra).

“É uma alegria muito grande ver o resultado do trabalho feito em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Entramos agora em fase de acabamento que, após entregue, consolidará a unidade como um dos maiores do Nordeste. Mesmo em meio a uma crise sanitária, não deixamos de investir em obras que irão melhorar a vida do nosso povo”, afirmou o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto.

Um dos principais destaques dos serviços a serem ofertados é a Unidade de Tratamento de Queimados. Com a unidade, o Governo garantirá assistência especializada de curativos, cirurgia plástica (estomoterapia – tratamento de feridas), além de atendimentos multidisciplinares em fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia clínica e psicologia.

Erguido no bairro do Turu, paralelo à Avenida São Luís Rei de França, o hospital vai atender demandas de urgência e emergência da Região Metropolitana de São Luís e entorno. Com área construída de 32 mil m², em um total de 62 mil m², o Hospital da Ilha possui nove centros cirúrgicos, UTIs, laboratórios, setor de hemodiálise, tomografia, oito elevadores, além de auditório, amplo estacionamento e um heliporto.

Depois de pronto, a nova estrutura hospitalar contará com cerca de mil profissionais atuando nas especialidades em emergência, intensivista, cirurgia geral, gastroenterologia, urologia, neurocirurgia, ortopedia, cardiologia, vascular, odontologia, oftalmologia, bucomaxilofacial, cirurgião cabeça e pescoço e cirurgia pediátrica.

Além dos secretários Carlos Lula e Clayton Noleto, acompanharam a visita a subsecretária de Estado da Saúde, Karla Trindade; o secretário adjunto de Assistência em Saúde da SES, Carlos Vinícius Ribeiro; o médico e assessor especial da SES, Rodrigo Lopes; e o assessor especial da Engenharia da SES, João Soeiro.