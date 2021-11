Entrega de escolas dignas e obras de pavimentação marcam agenda de Governo em Bom Lugar e Paulo Ramos

O governador Flávio Dino esteve nas cidades de Bom Lugar e Paulo Ramos entregando uma série de obras na educação e infraestrutura, nesta quarta-feira (10). A população destes municípios recebeu vias renovadas e recuperadas com ações de pavimentação asfáltica e em bloquetes. Integrando o programa Escola Digna, o governador inaugurou escolas em Bom Lugar. Iniciativas na cidadania e esporte também integraram a agenda. As ações reforçam o trabalho parceiro do Governo do Estado com os municípios maranhenses.

Em Bom Lugar, as entregas e anúncios marcaram as comemorações pelo aniversário da cidade. Flávio Dino inaugurou escolas nos povoados Centro dos Teles, Vertente e Olho D’água dos Miranda. As escolas possuem duas salas de aulas, banheiros com acessibilidade, copa, cozinha e área de lazer. As obras integram as ações do programa Escola Digna e são coordenadas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Além das três escolas com recursos estaduais, mais três unidades foram entregues, construídas em parceria com a Prefeitura, totalizando seis escolas completamente novas para a população de Bom Lugar.

Na ocasião, o governador anunciou a construção da maternidade municipal, cujas obras iniciam imediatamente; e a construção da ponte Nova Morada para garantir mobilidade e mais acesso à população. “Estou muito feliz por estar aqui, no aniversário da cidade de Bom Lugar, entregando estas seis escolas. Isso mostra que a união faz a força para termos uma educação de mais qualidade. Investimos em infraestrutura no município, na pavimentação de ruas, e agora, estamos com novas metas, como a construção da ponte da Morada Nova e, atendendo a pedido da prefeita e vereadores, vamos construir a maternidade do município. Esse aniversário é muito especial estou muito feliz e grato”, enfatizou Flávio Dino.

A prefeita Marlene Miranda agradeceu o pacote de obras. “Muito importante esse conjunto de obras, principalmente os povoados que estão recebendo unidades do programa Escola Digna. É muito gratificante e quero agradecer, em especial, ao nosso governador, por estar aqui, comemorando junto conosco, o aniversário da nossa cidade”, frisou a gestora. A comunidade foi beneficiada ainda com a entrega de 384 itens para prática de esportes diversos e autorização para pavimentação em bloquetes, melhorando vias da cidade.

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Felipe Camarão, pontuou a entrega das seis escolas. “Assim o governo Flávio Dino está revolucionando o Maranhão, através da educação. Foram seis escolas entregues e é um marco importante no aniversário da cidade. Mais um dia maravilhoso do programa Escola Digna e estaremos em mais municípios, entregando escolas e autorizando novas unidades”, destacou. A estudante Neliane Cordeiro, que vai ser beneficiada com as entregas do Escola Digna, se mostrou satisfeita. “Estou muito feliz com essa escola. É uma escola bonita, nova e que a gente vai aproveitar bastante”, disse.

No município de Paulo Ramos, Flávio Dino entregou 800 cestas básicas, no âmbito do programa Comida na Mesa, totalizando 5,4 toneladas de alimentos; cartões do Vale Gás para 298 beneficiários; assinou ordem de serviço para a pavimentação em bloquetes nas ruas da cidade e pavimentação asfáltica em estrada que vai do povoado Nova Olinda até Serra da Desordem. O governador inaugurou, ainda, obras de pavimentação asfáltica, em solenidade na Avenida Venâncio Gomes, Centro, em frente à praça central.

“Uma grande alegria essa visita em Paulo Ramos. Temos diversas obras em andamento, que entregaremos no aniversário da cidade. Autorizamos estradas, reforma da escola e do hospital municipal, pista de caminhada com ciclovia, delegacia. Uma agenda muito boa e agradeço ao prefeito e à sua equipe, pela ótima acolhida, pontuou o governador.

O prefeito Adaílson Machado frisou a parceria com o Governo. “Hoje é um dia histórico especial para nossa cidade. É uma satisfação receber a visita do governador, que nos garantiu vários benefícios. Sendo gestores, sabemos da importância da parceria com o Governo do Estado, que, desde o primeiro dia de seu mandato, o governador Flávio Dino tem contemplado a nossa cidade. Só temos a agradecer”, enfatizou.

O titular da Seduc, Felipe Camarão, e o deputado estadual Rafael Leitoa estiveram presentes durante o evento.

Mais obras

O governador Flávio Dino esteve ainda em Bacurituba, onde entregou uma ambulância, cartões do Vale Gás, motores para canoa de pesca artesanal, ações do Procaf, assinou ordens de serviços para reforma do mercado municipal; termo para doação de 60 mil blocos de concreto, para obras na estrada vicinal que liga a sede ao povoado Beira de Costa; para melhoramento da MA-310, trecho Bacurituba a Cajapió; e para reforma do Centro de Ensino Dr. Deusdeth Cortez Vieira da Silva. A agenda foi no Ginásio José Bráulio Oliveira Vale Porto, à Rua do Campo de Bola, bairro Santa Fé.

Em São Bento, fez entregas do Procaf; de sistema de abastecimento de água, contemplando os povoados Buritizal e Santo Antônio; cartões do Vale Gás; e assinou ordem de serviço para construção de uma Policlínica.