Encontro Nacional discute cenário da Comunicação no País

Discutir, sugerir e abrir as reflexões sobre os rumos da comunicação no Brasil são o foco do 4º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação (4° ENDC). Iniciado nesta sexta-feira (18), o evento vai reunir estudantes, pesquisadores e comunicadores para tratar do tema em três dias de debates.

Na abertura, mesas de discussão com temas envolvendo liberdade de expressão, cultura, democracia e direitos humanos. O encontro é organizado pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, com apoio do Governo do Estado e ocorre na Faculdade Estácio, Centro, até domingo (20).

Os debates concentram temas relacionados a área da comunicação com enfoque na liberdade de expressão, defesa de uma internet livre e aberta e de um sistema de mídia plural e diverso. A programação inclui painéis temáticos, mesas e conferências, entre outras atividades. Nesta sexta-feira, quatro painéis temáticos com roda de debates trataram do papel da comunicação na resistência democrática, violação de Direitos Humanos na mídia, o papel da Cultura na resistência democrática e o monopólio da mídia e o ataque aos direitos sociais.

“Vivemos num espaço com uma infinidade de possibilidades de comunicação. E isso nos traz vários dilemas. Entre os quais, temos que, com muita paciência e problematização, compreender essa lógica do direito à liberdade de expressão frente à utilização das novas possibilidades tecnológicas, que muitas vezes violam direitos humanos e agridem a democracia”, disse o deputado federal Márcio Jerry. O deputado, que também é jornalista e foi secretário de Comunicação do Governo do Maranhão, participou do painel ‘Fake news: a desinformação como tática política’.

“É importante debater estratégias de democratização da comunicação, principalmente no cenário atual de retrocessos na liberdade de expressão e, também, de proliferação de desinformação e de notícias falsas”, pontuou o secretário de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos (Secap), Rodrigo Lago.

“É muito importante envolver a sociedade em um debate sobre comunicação. A sociedade acaba vendo a comunicação como uma prestação de serviços, quando na verdade, é um direito fundamental para o exercício da cidadania e fortalecimento da própria democracia. Nesse encontro se pretende envolver o maior número possível de pessoas para discutir com os atores do tema o papel da comunicação no exercício dos demais direitos e construir uma comunicação cada vez mais acessível, diversa e plural”, enfatizou a coordenadora geral do encontro, Renata Mielli.

No painel ‘O Papel da Cultura na Resistência Democrática’, o grupo discutiu a importância da arte para a mudança de mentes e pela maior democratização das expressões culturais. O poeta e compositor Joãozinho Ribeiro foi um dos palestrantes e mediadores da discussão. O artista, que completa este ano 40 anos na arte e cultura, pontuou a relevância do encontro. Ele enfatizou ainda as gestões autoritárias e os prejuízos à promoção das formas de arte.

“Os governos autoritários quando se instalam, têm como primeira medida o exercício da censura. Essas práticas podem ser explícitas ou camufladas, e, nesse cenário, a cultura é uma grande vítima, mas tem forte papel na resistência democrática, assim como a educação e a comunicação. Esse encontro nacional vem em bom momento e me sinto satisfeito em poder contribuir, pois entendo que a cultura é um direito fundamental”, frisou Joãozinho Ribeiro.

O artista pontuou também a prática dos prejuízos à cultura e arte com a proibição da produção de filmes, livros, peças e outros eventos, por meio de atos como o corte de financiamento ou pela chamada diligência cultural, a partir da avaliação errônea do que é colocado à discussão. A roda de debates contou ainda com a condução dos palestrantes Manoel Rangel, que é cineasta e presidiu a Agência Nacional de Cinema (Ancine) e do diretor de cinema, Émerson Maranhão.

À tarde, a mesas de debate do encontro foram concentradas nos temas ‘Comunicação pública como promotora da diversidade e pluralidade’; ‘Fake news: a desinformação como tática política’; e ‘Proteção de comunicadores em tempos de autoritarismo’. Como mediadores convidados palestrantes do Distrito Federal, Brasília, São Paulo, Pernambuco, São Paulo e Maranhão.

O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação tem papel fiscalizador, de mobilização e promoção do debate para denunciar e combater violações ao direito da liberdade de expressão. O órgão reúne cerca de 500 entidades em 20 comitês estaduais. O Encontro acontece a cada dois anos.

A primeira edição do Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação foi em 2012, em Recife (PE). Na sequência, passou por Belo Horizonte (MG), em 2015, e Brasília (DF), em 2017. Este é o quarto encontro nacional e o primeiro realizado no Maranhão.