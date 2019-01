Empresários e líderes políticos comparecem à posse de Flávio Dino e destacam parceria com governo

Autoridades dos três Poderes, representantes da sociedade civil e lideranças políticas destacaram, nesta terça-feira (1º), a recondução do governador Flávio Dino para o segundo mandato.

O presidente da Federação das indústrias do Maranhão (FIEMA), Edilson Baldez, destacou a criação do Conselho empresarial do Maranhão (CEMA), como ponto forte do trabalho do governo para dialogar com a iniciativa privada. “Ao criar o Conselho, o governador abriu um canal de comunicação diretamente com o governo. Nós evoluímos bastante e esperamos que, agora nesse segundo mandato, possamos nos aprofundar muito mais”, avaliou.

Para o presidente do Sindicato das indústrias de Construção Civil (Sinduscon), Fábio Nahuz, a preocupação do governo de abrir um canal de diálogo com a classe empreendedora do Estado só fortalece o desenvolvimento do Estado. “Temos um diálogo muito franco com o governo do Estado, somos ouvidos e há uma boa vontade de resolver. Essa parceria com poder público e as entidades empresariais é muito forte e importante para o desenvolvimento do Maranhão”.

Na mesma linha, o prefeito de Tuntum e presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), Cleomar Tema, destacou a parceria com as cidades. “O governador, desde a campanha do primeiro mandato, disse que iria governar com os municípios. Ele cumpriu a promessa e, desde o primeiro dia do primeiro ano do seu governo, vem trabalhando com os municípios. Ele deu prioridade àqueles que moram no campo, os menos favorecidos.”

Ranking

O vice-governador Carlos Brandão, também empossado em cerimônia na Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), lembrou a reeleição do governador Flávio Dino como um momento de grande reconhecimento dos esforços de gestão.

“A avaliação do G1 por três vezes colocou Flávio Dino como o melhor governador do Brasil, o governador que mais cumpriu os compromissos registrados em campanha. Portanto, foi uma avaliação extremamente favorável. Teremos agora um outro momento, um momento de crise, mas nós já fizemos os ajustes necessários para enfrentar essa crise”, avaliou.

Para a deputada federal e senadora eleita Eliziane Gama, o reconhecimento do primeiro mandato bem sucedido deve se repetir no novo mandato.

“Flávio foi reconhecido em seu primeiro mandato como o melhor governador do Brasil e não tenho a menor dúvida que será escolhido da mesma forma no segundo mandato. Hoje é um dia importante de consagração, com alegria e a felicidade de que o Maranhão reconheceu o grande trabalho que o governador fez no nosso Estado” disse a parlamentar.

Fortalecimento da democracia

Gestores públicos destacaram o esforço, reafirmado durante ato de posse, pelo fortalecimento das relações institucionais entre governo e demais setores da sociedade.

O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, lembrou que, graças à capacidade de diálogo do Governo com a Prefeitura, a população recebeu mais benefícios. “Sem dúvida nenhuma, foi uma grande parceria entre governo do Estado e prefeitura São Luís. Reeleito, tenho certeza que o governador Flávio Dino dará continuidade ao grande trabalho que fez nos últimos quatro anos”, disse.

“A gente percebe que há uma política institucionalizada, efetivada no Maranhão. Historicamente Governo e Prefeitura não faziam qualquer tipo de parceria e, a partir da gestão do governador Flávio Dino, houve a consolidação dessa parceria”, lembrou o vereador Osmar Filho, novo presidente da Câmara Municipal de São Luís.

Durante o ato de posse na Assembleia Legislativa, o governador Flávio Dino reafirmou que fortalecerá a relação com os municípios por meio do Pacto Estadual da Educação, com reforço de ações em parceria com as cidades para melhoria dos indicadores de ensino-aprendizagem.