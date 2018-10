Empresa declara comercialidade de poço de gás no Maranhão

A política de atração e expansão de investimentos no Maranhão, realizada pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), resulta no anuncio de mais uma importante iniciativa no estado. A declaração de comercialidade de um poço de gás natural localizado no município de Bacabal, município da região do Médio Mearim.

A Eneva (antiga MPX), declarou a comercialidade do novo campo de gás natural, chamado de Gavião Tesoura. A partir dessa declaração, há perspectivas de início de produção de gás não só em Bacabal, mas, nas cidades de Bom Lugar e São Luís Gonzaga do Maranhão. Cada município possui um poço perfurado até o momento, com potencial de produção futura.

Gavião Tesoura tem um volume estimado de ‘gas in place’ de 2,24 bilhões de m³ e está localizado na Bacia do Parnaíba. Este é o oitavo campo declarado comercial pela empresa na região. O gás natural seguirá até o Complexo Termelétrico do Parnaíba (1,4 GW), que corresponde hoje a 11% da capacidade instalada a gás natural do Brasil.

A partir do início de produção no campo, espera-se também o pagamento de royalties ao Maranhão e aos municípios produtores, bem como outras compensações previstas pela legislação em vigor.

Recentemente, o Maranhão foi o único estado a contar com um empreendimento a gás vencedor no Leilão de Energia Nova A-6, realizado em agosto. Essa obra deverá demandar investimentos superiores a R$ 1 bilhão no Estado, bem como a geração de novos empregos. Com isso, o Maranhão consolida-se como um destino promissor de investimentos.

“Com a declaração de comercialidade, abre portas para a geração de empregos, renda e de outros investimentos, que certamente vão impactar de maneira positiva as regiões onde estão concentrados os poços”, avaliou o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia, Expedito Rodrigues.

Em seis meses, depois da declaração de comercialidade de Gavião Tesoura, a Eneva encaminhará à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o Plano de Desenvolvimento do Campo. No documento serão detalhadas as novas atividades pretendidas na área de Gavião Tesoura. Essas atividades representam novos investimentos no interior do Estado e geração de renda.