Empresa canadense de mineração gera mais de mil empregos no Maranhão

Reunião aconteceu na manhã desta sexta, 05. (Foto: Karlos Geromy)

O governador Flávio Dino recebeu, na manhã desta sexta-feira (5), o presidente da empresa canadense de mineração Equinox Gold, Christian Milau. Durante a reunião, Milau apresentou os projetos da empresa no Maranhão, que devem gerar mais de 1000 oportunidades de emprego no estado.



A Equinox Gold é responsável pela exploração da Mina de Ouro Aurizona, na cidade de Godofredo Viana. A estimativa é de que sejam extraídas cerca de quatro toneladas de ouro por ano pelos próximos sete anos. Para a construção e modernização da mina, foram investidos mais de R$ 660 milhões.



“Um dos nossos principais investimentos esse ano é aqui no Maranhão, com a Mina de Ouro Aurizona. Nós começamos a operar e extrair ouro algumas semanas atrás e teremos uma inauguração oficial em setembro. Estamos muito felizes de retomar as operações no Maranhão e investir no estado”, disse o presidente da companhia, Christian Milau.



Além de Godofredo Viana, a empresa possui direitos de mineração nas cidades de Cândido Mendes, Luís Domingues e Carutapera. A previsão é de que Equinox Gold mantenha investimentos no Maranhão pelos próximos 20 anos.



“Nós temos que ser parceiros do Governo do Maranhão e também das comunidades locais. É um investimento de longo prazo e esperamos trabalhar juntos por muitas décadas”, afirmou Milau.



Para o secretário de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, essa é mais uma demonstração do ambiente propício para geração de negócios no Maranhão. “Mais uma vez o governador tem nos orientado e tem feito de tudo para colocar um bom ambiente empresarial no estado. Essa empresa canadense já investiu bastante em nosso estado. Nós vamos ter agora uma segurança pelas próximas décadas de promoção de emprego e renda para os maranhenses”, garantiu o secretário.