Em uma semana, Maranhão vai receber novos restaurantes, escolas e estrada

O Governo do Maranhão entrega nesta semana uma série de obras e serviços em diversas cidades do Estado. O pacote inclui a inauguração de mais cinco Restaurantes Populares, a Estrada do Peixe, duas escolas indígenas, sistemas de água, kits de empreendedorismo do Mais Renda e a Agritec.

As entregas já começaram nesta segunda-feira (4), com 119 kits do Mais Renda, programa que forma pequenos empreendedores. Eles recebem equipamentos, uniformes, treinamento e orientação para gerar emprego e renda.

Na Baixada, a principal ação é a inauguração da Estrada do Peixe, no povoado de Itans, município de Matinha. “Na cidade, há grandes projetos de piscicultura reunindo muito produtores, que conseguiram melhorar de vida e empreender. Em reconhecimento a esse esforço, construímos a pavimentação da estrada”, afirma o governador Flávio Dino.

Restaurantes

No sábado (9), é a vez da entrega de cinco Restaurantes Populares de uma só vez: Santa Filomena, São Francisco do Maranhão, Jenipapo dos Vieira, São João do Soter e Arame. São todas cidades do Mais IDH. É um programa em que uma série de ações vem melhorando a qualidade de vida dos moradores dos 30 municípios mais carentes do Estado.

“Quando assumimos o Governo do Estado havia somente seis Restaurantes Populares, todos em São Luís. Já temos 30, e mais cinco serão inaugurados agora”, diz Flávio Dino.

Em Jenipapo dos Vieiras, também serão inauguradas mais duas Escolas Dignas, desta vez indígenas.

Agritec

Na quarta-feira (6), será aberta em Barreirinhas a Feira da Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (Agritec) dos territórios Munim, Lençóis e Delta.

Nas 18 edições anteriores, a Agritec capacitou mais de 30 mil agricultores familiares e firmou contratos com instituições financeiras de mais de R$ 25 milhões. Mais de 250 mil pessoas passaram pelas feiras, incentivando a produção local e gerando trabalho e renda.

“É um evento muito importante para o apoio, a comercialização e a divulgação de novas tecnologias, treinamento, capacitação e oportunidade de financiamento para os produtores”, afirma o governador.

Ainda em Barreirinhas, serão entregues mais três sistemas de abastecimento d’água em povoados.