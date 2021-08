Em São Luís, obras de urbanização garantem mais dignidade para famílias da Ponta do São Francisco

Em São Luís, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), está concluindo as obras de urbanização na Ponta do São Francisco. No local, as equipes seguem com os serviços de pavimentação com blocos de concreto, calçadas, meio fio, implantação de drenagem e a instalação elétrica e hidráulica.

A iniciativa, que integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), vai garantir mais dignidade e qualidade de vida para milhares de famílias que residem na região.

Com área total de 8.144 metros quadrados, o projeto consiste na construção de um completo centro urbanístico composto por praças com academia de ginástica, playground, caramanchões e coretos de lazer, quadra de areia, bancos em madeira, lixeiras, estacionamento, rampas, ancoradouro, calçamento em blocos sextavados e coloridos, iluminação pública e áreas de paisagismo.

Nesse local, antes ocupado por submoradias/palafitas, foi feito aterro nas áreas sujeitas a alagamentos causados pelo fluxo da maré e as pessoas que moravam no local foram todas transferidas para unidades habitacionais do Residencial José Chagas, do programa Minha Casa Minha Vida, executado e entregue pelo governador no ano passado.

“Por determinação do governador Flávio Dino, seguimos avançando para concluir a urbanização da ponta do São Francisco, onde temos uma bela vista para o Centro Histórico de São Luís. É um local privilegiado e, o fundamental, é assegurar a melhoria das condições de vida à população da área. É uma obra completa que abrange desde moradias até praças com equipamentos públicos como quadras esportivas que já foram entregues. Obras que vão impactar, positivamente, toda a comunidade do São Francisco”, destacou o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry.

João Carlos Pinheiro, de 19 anos, morador da Ponta do São Francisco, comemora a realização da obra. “Aqui era um local que não havia infraestrutura de nada e, agora, está ficando muito bom com essa urbanização. Um espaço bonito que servirá para passeios, fazer atividade física, apreciação da natureza. Só temos a agradecer ao governo pelo benefício”, disse.

Para Claudison Rocha, que reside no local há 12 anos, as obras vão transformar a vida dos moradores. “Aqui era um lugar esquecido e agora com essa obra a área será um novo ponto turístico de lazer. Estamos muito felizes, pois essa ação do governo vai realmente transformar as nossas vidas”, ressaltou ele.

A urbanização contempla também infraestruturas básicas de rede de esgoto, drenagem pluvial, rede de abastecimento de água e área para estacionamento. A inauguração está prevista para este semestre, no mês de setembro.