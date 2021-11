Em São Luís, obra da Ponta do São Francisco será inaugurada no mês de dezembro

O Governo do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), segue avançando com obras de infraestrutura em todo Maranhão. Em São Luís, a urbanização da Ponta do São Francisco, situada na Avenida Ferreira Gullar, entra em fase de finalização. A intervenção será o mais novo atrativo turístico da capital maranhense.

O secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, realizou vistoria no local, na última sexta-feira (5), acompanhando o andamento das obras de urbanização do espaço, que estão previstas para serem entregues à população no final do ano.

No local está sendo construído um completo centro urbanístico composto por praça com academia de ginástica, playground, coretos de lazer, quadra de areia, bancos em madeira, lixeiras, estacionamento, rampas, ancoradouro para os pescadores, calçamento em blocos sextavados coloridos, iluminação pública e áreas de paisagismo.

A obra visa garantir dignidade, lazer e melhores condições de vida aos moradores. Para Flor de Liz, moradora da comunidade, a obra está transformando a vida de todos da região. “Antes, aqui era lixo e lama e, hoje, esse cenário mudou e para melhor. Por isso, quero agradecer ao governador Flávio Dino e ao secretário Márcio Jerry por nos agraciar com esta obra maravilhosa”.

O líder comunitário Estalino Rocha destacou a importância da obra. “É uma obra grandiosa e que vai trazer muitos benefícios para as pessoas. Queremos agradecer ao governador Flávio Dino pelo cuidado e por transformar uma área insalubre, onde existiam muitas palafitas, em um local agradável, próprio para atividades turísticas e de lazer”, disse.

O secretário da Secid, Márcio Jerry, destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo Governo do Estado. “É uma obra ampla de infraestrutura. A requalificação da área, significa o compromisso do governador Flávio Dino com a coletividade, com a promoção de direitos e oportunidades de geração de trabalho e renda para a população. Aqui será um novo ponto turístico da cidade, com espaços para realização de atividades culturais, esportivas e de lazer”.