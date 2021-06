Em São Luís, avança urbanização da Ponta do São Francisco

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), segue avançando para a conclusão das obras de urbanização na Ponta São Francisco, em São Luís. Localizado às margens da Avenida Ferreira Gullar, o espaço, que antes era ocupado por palafitas, foi aterrado e, agora, está recebendo a construção de um completo centro urbanístico composto por praças com equipamentos de lazer, academia de ginástica e um cais de embarque e desembarque dos pescadores.

Na quarta-feira (16), as obras seguiam com à execução da terraplanagem na área do aterro, implantação de drenagem pluvial profunda, colocação de mantas bidim no entroncamento de pedras para a proteção do aterro.

Na próxima semana serão iniciados os serviços de construção do balcão dos pescadores, colocação de blocos das calçadas, instalação da estrutura do quiosque central, locação dos mobiliários urbanos e construção da rampa de acesso ao cais.

O secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Márcio Jerry, pontuou que a execução da obra é de fundamental importância para garantir melhores condições de vida para a população e valorização da área que possui potencial turístico.

“Com a determinação do governador Flávio Dino, seguimos avançando em mais uma etapa da urbanização da ponta do São Francisco, onde temos uma bela vista para o Centro Histórico de São Luís. É um local privilegiado e o fundamental é assegurar a melhoria das condições de vida à população da área. É uma obra completa que abrange desde moradias até praças com equipamentos públicos como quadras esportivas que já foram entregues. Obras que vão impactar positivamente toda a comunidade do São Francisco”, destacou Márcio Jerry.

Os moradores que residiam em palafitas, nesse local da obra, foram todos transferidos para o Residencial José Chagas, que integra o programa Minha Casa Minha Vida, realizado e entregue pelo governador Flávio Dino no ano passado.

A intervenção no São Francisco também vai garantir um conjunto de melhorias com infraestrutura básica de rede de esgoto sanitário doméstico, drenagem pluvial, rede de abastecimento de água, redes gerais de iluminação, recuperação e continuidade do talude existente, aterro de áreas sujeitas a alagamentos causados pelo fluxo das marés e construção de equipamentos públicos de apoio à pesca e lazer, em conformidade com seus respectivos projetos urbanísticos.

Como parte da obra, a Secid entregou, recentemente, uma nova praça na área. O espaço urbanizado ganhou mobiliário urbano como bancos e caramanchões de lazer, playgroud, academia de saúde, calçamento com blocos de concreto na extensão da orla marítima e uma clínica odontológica do Projeto Sorrir, que será equipada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).