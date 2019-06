Em São Luís, Alceu Valença vai abrir São João do Maranhão com clássicos da carreira

Alceu Valença vai abrir o São João do Maranhão com clássicos da carreira. Foto: Divulgação

A festa mais esperada do ano chegou e já terá na abertura os grandes sucessos da carreira de Alceu Valença. O cantor será a grande atração do início oficial do São João do Maranhão. O show será realizado na quarta-feira (19), às 23h, na Praça Maria Aragão. Antes dele, grupos de dança e de bumba-meu-boi também se apresentam no local.



O repertório do cantor pernambucano estará recheado de grandes sucessos da música nordestina. Além dos clássicos da voz do intérprete como Coração Bobo, Anunciação, Girassol, Alceu também tem em seu show homenagens a Luiz Gonzaga e outros nomes.



“Vai ser muito forró, muito baião, muito xaxado. Um abraço bem apertado”, diz Alceu. Também no dia da abertura se apresentam no Arraial da Praça Maria Aragão o Tambor de Crioula Brilho da União da Vila Mauro Fecury, Dança Portuguesa Império de Lisboa, Bumba Meu Boi Encanto do Olho D’Água, Boi Barrica e Show de Maracanã.



No mesmo dia, no Arraial do Ipem, a programação inclui o Bumba Meu Boi Estrela do Gen, Boi de Morros, Axixá, show de Santanna o Cantador, Cacuriá de Dona Teté, Boi de Santa Fé e Bumba meu Boi de Maracanã.



São João do Maranhão



Neste ano, o São João do Maranhão tem arraiais oficiais em Imperatriz, de 12 a 15 de junho, e em São Luís, de 19 a 30 de junho no IPEM e na Praça Maria Aragão, e dias 21, 22, 28 e 29 de junho na Praça Nauro Machado.



Além dos arraiais oficiais, o São João acontece, também, nos bairros da Cidade Operária, João de Deus, Anil, João Paulo, Liberdade, Anjo da Guarda, Largo de Santo Antônio (22 a 29 de junho) e Cohajap (1 a 13 de junho).



Outra atração que faz parte do calendário junino são as festas Arraiá do Povo, Arena Pátio Norte, Encontro de Danças Portuguesas e Manifestações Culturais, São Pedro, São Marçal, Encontro de Miolos de Boi e Festival de Zabumbas. Estes eventos também receberam apoio do Governo do Estado.