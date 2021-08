Em reunião com prefeita de São João do Sóter, Flávio Dino anuncia investimentos para a cidade

O governador Flávio Dino recebeu nesta quarta-feira (11), no Palácio dos Leões, em São Luís, a visita da prefeita da cidade de São João do Sóter, Joserlene Bezerra de Araújo, popularmente conhecida como Josa. Acompanhada de comitiva, a prefeita apresentou as principais reivindicações da população sotense. Flávio Dino ouviu a delegação do município e atendeu pleitos importantes, garantindo, por exemplo, a obra de reforma do balneário da cidade, a construção de casas em povoados do município e a revitalização de um casarão histórico da cidade, que abrigará o Museu de São João do Sóter.

Dino destacou que a parceria entre a gestão estadual e a Prefeitura Municipal de São João do Sóter gerou importantes investimentos para o município, entre eles, a construção do Restaurante Popular da cidade.

“Temos uma parceria muito sólida com o município, uma relação institucional de muito respeito, de muita lealdade e de muita admiração pelo trabalho que a prefeita faz. Nós já concretizamos vários sonhos, vários objetivos na infraestrutura da cidade; na educação, com a inauguração de escolas; sistemas de água e o Restaurante Popular. Agora temos as casas para entregar e outras para começar em vários povoados”, afirmou o governador

A prefeita Josa agradeceu a acolhida do governador e comemorou o anúncio de novas obras para São João do Sóter. “A gente sai muito feliz com as obras que foram anunciadas. Eu quero agradecer e falar da minha alegria em estar aqui recebendo essas boas notícias que nós temos para levar ao povo de São João do Sóter”, disse a prefeita.

Flávio Dino garantiu que estará na cidade no próximo dia 27 de agosto, data em serão iniciadas as obras de reforma do balneário sotense.

“No dia 27 de agosto, com muita alegria estarei em São João do Sóter, quando vamos começar a obra do balneário, reivindicação da senhora prefeita. Vamos fazer uma bela pista de caminhada para que a população possa desenvolver as suas atividades necessárias para a prevenção de doenças e manutenção da saúde. Vamos investir também no que se refere a novas casas em povoados. Há uma obra histórica de restauração de um casarão que é referência cultural, histórica, e vamos fazer um museu de São João do Sóter. De modo que eu posso afirmar a todos os cidadãos e cidadãs de São João do Sóter que essa união do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal de São João do Sóter, assim como já trouxe benefícios, vai continuar a trazer novas conquistas para a cidade”, concluiu Dino.

Também participaram do encontro, os secretários de Estado Catulé Júnior (Turismo), Diego Galdino (Governo) e Joslene Rodrigues (Assessoria Especial do Governador), além de vereadores e lideranças de São João do Sóter.