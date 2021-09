Em reunião com o governador, Alcoa anuncia que irá retomar produção de alumínio no Maranhão

A Alcoa vai retomar a produção de alumínio no Maranhão em 2022. O anúncio foi feito pelo presidente da empresa no Brasil, Otavio Carvalheira, na tarde desta segunda-feira (20), em reunião virtual com o governador Flávio Dino. Com a retomada do serviço, serão investidos mais de R$ 400 milhões no estado.

De acordo com os representantes, a fundição de alumínio pela usina do Consórcio de Alumínio do Maranhão (Alumar/Alcoa), em São Luís, iniciará no segundo trimestre de 2022, com capacidade para produzir 268 mil toneladas do metal até dezembro. A nova fase da operação também planeja o funcionamento da usina somente com energia renovável.

Com o reestabelecimento da produção serão gerados 750 novos postos de trabalho de forma direta, e outros 1500 de forma indireta. Segundo a direção da empresa, será priorizada, neste momento, a contratação de funcionários que já prestaram o serviço à Alumar no passado.

A retomada da produção faz parte de uma série de tratativas entre a Alcoa e o Governo do Estado ao longo dos anos, no âmbito das secretarias de Fazenda (SEFAZ) e Indústria e Comércio (SEINC).

“É uma notícia muito positiva. Entendemos que a melhoria da qualidade de vida da população vem com a produção e ampliação de postos de trabalho. Gostaria de parabenizar a empresa por essa decisão, justamente pelo fato dessa produção ocorrer justamente na planta do Maranhão, que é um sítio de enorme importância para o nosso estado e, claro, para a empresa”, disse o governador Flávio Dino durante a reunião.

Para o presidente Otavio Carvalheira, o restabelecimento da fundição de alumínio no Maranhão visa “a manutenção da Alumar como uma empresa competitiva do ponto de vista global”.