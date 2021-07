Em Presidente Vargas, avança obra de urbanização do Balneário Orestes Lima

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), segue avançando com serviços de infraestrutura em todo o Maranhão. No município de Presidente Vargas, a obra de reconstrução do Balneário Orestes Lima está avançando na etapa de fundações para receber a estrutura urbanística.

A intervenção, que está sendo realizada em parceria com a prefeitura do município, visa garantir um espaço seguro para lazer, interação social e promover desenvolvimento econômico.

Nesta quarta-feira (21), equipes seguem a todo vapor no local executando fundações superficiais com escavações, levante de alvenarias e reboco das estruturas, concretagem das sapatas, terraplanagem e serviços de aterro.

A área de 3.746 metros quadrados, situada na entrada da cidade, está recebendo novo projeto urbanístico com palco, calçada, banheiros, barracas e portal. O projeto inclui elementos como a construção de quiosques, instalação de mobiliário urbano, novo sistema de iluminação pública, pista para caminhada, reconstrução de palco para eventos, estacionamento, calçadão, piso em concreto e paisagismo.

“Por determinação do governador Flávio Dino, seguimos levando mais investimentos para as cidades em todo o Maranhão. Estamos realizando uma obra de urbanização completa no Balneário Orestes Lima, uma área muito importante de Presidente Vargas. Com a obra, as famílias terão um espaço adequado para usufruírem”, destacou o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry.