Em Itinga, Governo do Estado inaugura estádio e vistoria obras para a educação

O Governo do Estado segue avançando com a realização de inúmeras políticas públicas por todo o Maranhão, incluindo obras em várias áreas, além de entrega de benefícios, a exemplo de cestas básicas e kits esportivos. Neste sábado (25), a agenda da comitiva estadual, liderada pelo vice-governador Carlos Brandão, aconteceu em Itinga do Maranhão, a 615 km de São Luís.

Entre os compromissos está a inauguração do estádio Pedro Moura, o “Mourão” – no povoado Cajuapara -, que foi totalmente reformado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), e é um dos principais pontos esportivos da cidade, além de vistoria das obras de uma Areninha e da reforma e ampliação do Centro de Ensino José Neves de Oliveira, por meio da Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense (Agemsul) e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), respectivamente.

Carlos Brandão ressaltou a característica do governo estadual de realizar parcerias com as prefeituras, com intuito de potencializar obras em todos os municípios.

“Um grande momento, em que entregamos mais de 900 cestas básicas, para atender a comunidade carente, entregamos kits esportivos, um estádio de futebol, vamos visitar uma escola do estado que está em reforma. São várias ações para visitar e inaugurar, em parceria com o município. Significa dizer que o nosso Governo é parceiro e municipalista, entregando obras e ações que vêm melhorar a vida das pessoas”, afirmou o vice-governador.

A escola referida por Brandão é estadual, o Centro de Ensino José Neves de Oliveira, que está com 57% das obras já executadas. A previsão para serem concluídas é até 30 de novembro deste ano. O valor do investimento é de R$ 1.446.911,71 e vai contemplar toda a infraestrutura física.

Segundo o prefeito de Itinga, Lúcio Flávio, as ações do Governo do Estado são manifestações objetivas de que a cidade com a 86ª economia do Maranhão é também merecedora das parcerias municipalistas exercidas pela gestão Flávio Dino.

“É um dia histórico para todos nós. O vice-governador Carlos Brandão, como municipalista que é, está aqui para provar que Itinga merece a parceria desse governo. Estamos muito felizes, porque o Governo está para ajudar os mais necessitados, as pessoas, e construir um bom futuro para os nossos filhos”, pontuou o prefeito.

O titular da Sedel, Rogério Cafeteira, também comentou sobre a importância de incluir Itinga entre os beneficiados pela política estadual de atender os municípios maranhenses.

“É uma alegria a gente estar de volta em Itinga, trazendo kits esportivos, entregando o estádio Mourão e também visitando as obras de uma nova Areninha, que também será construída no município. Essas são algumas das tantas ações que o Governo leva para todo o estado, e hoje, em especial, para Itinga”, disse Cafeteira.

Cestas básicas e kits esportivos

A agenda também contou com a entrega de 990 cestas básicas, por meio do Programa Comida na Mesa, coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), e de kits esportivos – correspondentes a 1.152 itens -, por meio da Sedel.

Areninhas Maranhenses

Ponto de uma das vistorias, o projeto das “Areninhas” Maranhenses, desenvolvido pela Agemsul, propiciará a revitalização de áreas urbanas ou rurais que, preferencialmente, já tenham histórico de utilização para prática de esportes e atividades físicas pela população, conhecidas por campinhos de bairros, que são áreas arborizadas e terrenos baldios nos centros de comunidades.

O projeto se estrutura de forma aberta à comunidade, com previsão de arborização, área para caminhada e academia da saúde, atuando como um polo desportivo democrático. Com investimento de R$ 615.565,32, o “Areninha” contemplará um campo society, arquibancada, academia de saúde e pista de caminhada.