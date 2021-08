Em Itapecuru-Mirim, vice-governador anuncia obras de pavimentação; e em Bequimão, vistoria obras da ponte Central-Bequimão

O vice-governador Carlos Brandão realizou, nesta sexta-feira (20), mais uma agenda institucional com participação em inauguração, vistoria e anúncio de obras nos municípios de Itapecuru-Mirim e Bequimão, a 108 km e 75 km de São Luís, respectivamente.

No último dia 21 de julho, data de 151 anos de emancipação de Itapecuru-Mirim, a cidade já havia contado com a presença do vice-governador, que esteve vistoriando obras da rodoviária municipal, inaugurando duas fábricas de blocos sextavados de concreto, realizando assinatura de acordo de cooperação técnica para execução do Maratoninha Maker e inaugurando um centro multimídia na Biblioteca do Sesi.

Desta vez, o momento foi de participar da inauguração da rodoviária José Arimatea Costa Júnior, localizada no povoado Entroncamento. A obra consistiu em ampla reforma realizada pela Prefeitura de Itapecuru-Mirim, com emenda do deputado federal Gastão Vieira e recursos federais.

Para o prefeito Benedito Coroba, a obra é um ganho não apenas para o município, mas para o estado, em razão da rodoviária estar situada na BR-135.

“Alegria de poder repactuar esta obra com a Caixa Econômica e o Ministério do Turismo, e fazermos uma contrapartida de R$ 250 mil do tesouro municipal e entregar hoje com muita alegria esta obra significativa à população de Entroncamento, de Itapecuru e do Maranhão, considerando que estamos na BR-135”, disse Coroba.

Sobre a participação do vice-governador na inauguração, o prefeito ressaltou que foi um pedido do próprio Brandão, que fez questão de estar presente em um momento especial para a cidade.

“Eu disse em nosso último encontro, em Presidente Dutra, que eu não conhecia pessoalmente Carlos Brandão, mas quando nos avistamos pela primeira vez, vi em Carlos Brandão muitas qualidades excepcionais em um político. É um homem humilde, do interior do Maranhão, é um homem sensível. No aniversário da cidade, ele me fez uma solicitação: ‘Coroba, quero vir na inauguração da rodoviária de Entroncamento’. E nós procuramos uma agenda para que ele estivesse aqui hoje”, relatou.

A oportunidade também serviu para Brandão anunciar o início de uma obra de pavimentação asfáltica na cidade, com investimento de R$ 3 milhões.

“Um dia de alegria para todos nós que conhecíamos a importância dessa rodoviária que há mais de 10 anos esperava ser concluída. Momento este que nós aproveitamos também para anunciar várias parcerias do Governo do Estado com o Município, como a pavimentação de vias urbanas”, antecipou Brandão.

Sobre essa pavimentação, o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, comunicou o início das obras.

“Hoje a gente veio aqui não apenas falar mais sobre essa obra, mas para iniciá-la. Estamos hoje iniciando, através da Secretaria das Cidades, uma obra de pavimentação asfáltica, com investimento de R$ 3 milhões, para ajudar no melhoramento das vias urbanas daqui do município de Itapecuru”.

Ponte Central-Bequimão

Já em Bequimão, com investimento de aproximadamente R$ 180 milhões, foram feitas vistorias nas obras da ponte Central-Bequimão que vai ligar os município de Bequimão e Central do Maranhão. O orçamento da ponte de 589 metros de comprimento também inclui áreas de acesso.

O secretário de Estado da Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto, explicou que a atual etapa – lançamento das vigas sob as fundações – é a última para que a construção seja realizada.

“É a última etapa, agora vamos avançar para a construção. É uma espera de 50 anos sendo encerrada, mais uma lenda desmistificada pela administração Flávio Dino e Carlos Brandão, e nós sabemos que o povo, aqui da Floresta dos Guarás, da Baixada Maranhense e do Litoral Norte Ocidental de todo o estado, está muito contente com a realização desse grande empreendimento”, afirmou Noleto.

O prefeito de Bequimão, João Martins, que fez parte da comitiva que vistoriou as obras, pontuou sobre a importância da construção da ponte sobre o rio Pericumã.

“Nós temos absoluta certeza que isso vai representar um recorte temporal para essa região: o antes e o depois dessa ponte”.