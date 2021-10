Em Imperatriz, Flávio Dino lança programa Dívida Zero e entrega benefícios do Vale Gás e Comida na Mesa

Inaugurações e anúncio de obras em agenda do governador Flávio Dino, levando diversos benefícios ao interior do Maranhão, nesta sexta-feira (8). Em mais uma etapa de ações em parceria com as prefeituras, recebendo obras de Governo, foram contemplados os municípios de Amarante do Maranhão, Davinopólis, Governador Edson Lobão e Imperatriz.

Em Imperatriz, às 10h30, Dino anunciou obras e serviços, durante cerimônia no Shopping Imperial, onde fez a entrega simbólica de cartões Vale Gás a 3.668 beneficiários; lançou o programa Dívida Zero; títulos de propriedade; e o edital de auxílio emergencial de R$ 600 para 1000 profissionais de aplicativos, mototaxistas e taxistas.

O Dívida Zero é voltado a microempresários com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões, que podem solicitar empréstimos de até R$ 20 mil para ampliar os negócios, comprar equipamentos ou formar capital de giro. Quitando dívidas sem atrasos, o Governo do Maranhão devolve o valor do juro cobrado pelo banco.

“Estamos em um momento de anúncios de novas medidas na cidade de Imperatriz, com início de um programa muito importante, que é o Dívida Zero. Uma ação de negociação e que permitirá a fornecedores, empresários e consumidores, realizando acordos. O programa foi sucesso em São Luís, com mais de 10 mil atendimentos realizados, e agora, chegando aqui. Uma agenda marcada por muitos investimentos e ações importantes”, frisou o governador Flávio Dino, citando demais ações da agenda em outras cidades do interior do Estado.

A dona de casa Ivaneide Sá foi uma das beneficiadas com título de propriedade. “Estou feliz, pois agora eu sei que a casa é realmente minha. É um sonho e é muito gratificante ter recebido esse documento, que vai garantir a propriedade, de fato, do local onde eu moro. Muito agradecida por essa atitude e sensibilidade do governador Flávio Dino”, avaliou.

Logística

O governador Flávio Dino visitou as instalações do Complexo de Oficinas de Locomotivas e Vagões, da VLI Logística. A unidade conta com uma oficina de locomotivas e vagões, além de uma estação e de um pátio onde trens realizam manobras. A solenidade foi no Km 1340, BR-010, setor ferroviário.

O CEO da VLI, Ernesto Pousada, destacou o significado da visita. “Para nós, é muito gratificante. O Maranhão tem grande importância para as exportações brasileiras e as operações da VLI no Estado contribuem para este protagonismo. Nós acreditamos que o futuro da logística brasileira passe por aqui, pelo Arco Norte, e por isso investimos na região. É um grande orgulho para todo o time VLI trabalhar pelo crescimento e desenvolvimento do transporte ferroviário na região”, frisou.

Outras entregas na região Tocantina

Em Amarante, a agenda de Governo iniciou às 13h30 com a entrega do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), à Rua do Poço, bairro João de Deus. Também em Amarante, o governador entregou quatro kits esportivos, totalizando 768 itens; 1.585 cestas básicas, totalizando 10,7 toneladas, no âmbito do Programa Comida na Mesa; assinou Acordo de Cooperação Técnica e Termo de Doação de blocos intertravados de concreto para pavimentação de vias públicas; entregou ainda, trator para o STTR e cartões Vale Gás para 586 beneficiários.

A agenda seguiu em Governador Edison Lobão, às 15h30, na Rua Santa Tereza, Centro, onde o governador entregou a obra de revitalização da Praça da Igreja da Matriz e cartões Vale Gás a 260 beneficiários. O governador seguiu, ainda, para Davinopólis, às 16h30, na Praça São João Paulo, Rua Mensageiro da Paz, Centro, onde entregou obras e anunciará mais serviços e benefícios às regiões.