Em evento, Carlos Brandão exalta união do Nordeste para enfrentamento da crise econômica nacional

“O Maranhão está preparado para o futuro”. Foi essa a mensagem que o governador em exercício Carlos Brandão compartilhou durante a abertura do evento “Diálogos Capitais – Consórcio Nordeste Maranhão”, realizado pela revista Carta Capital na manhã desta sexta-feira (25), em São Luís.

Carlos Brandão abriu a programação do encontro com a palestra “Um novo ciclo de crescimento do Maranhão e do Nordeste”, e destacou a união dos estados nordestinos para o enfrentamento da crise econômica nacional e fortalecimento da região.

“O Consórcio Nordeste nasce como canal de discussão das prioridades da região e como forma de fortalecê-la, criando um plano de trabalho voltado para a recuperação econômica e o desenvolvimento regional”, pontou.

Carlos Brandão ressaltou os esforços do governo do Maranhão com vistas ao desenvolvimento do estado, diante do cenário de dificuldades do País. Afirmou que, desde 2015, a gestão investe em ações estratégicas, como a promoção do potencial turístico da região, melhor aproveitamento do setor portuário, fortalecimento da política de atração de investimentos privados e efetivação de políticas públicas voltadas para o social.

“Preparamos o nosso estado e seguimos trabalhando firmes, liderados pelo governador Flávio Dino, para avançarmos a novos patamares de desenvolvimento, sempre acreditando na aliança com a justiça social”, enfatizou.

Brandão concluiu assegurando que, apesar da crise nacional, o Maranhão está em crescente desenvolvimento e “preparado para o futuro”. “Estamos vivendo um novo ciclo de crescimento, que passa pelo uso de nosso potencial portuário; pela expansão de atividades que já estão dando certo, como o agronegócio; e pela diversificação de nossa economia, com a inclusão do pequeno produtor – por meio de programas como o “Mais Renda”-, e de pequenos e médios produtores – por meio de programas como o “Mais Empresas”.

Com o tema “Infraestrutura e logística: como os investimentos no setor podem dinamizar a economia local e garantir um novo ciclo de crescimento”, o evento teve a participação dos secretários de Estado, Clayton Noleto, Simplício Araújo e Luís Fernando Silva; do presidente do Porto do Itaqui/MA, Ted Lago; do diretor de Relações Institucionais e Regulatório da Eneva, Damian Popolo, entre outros.